Juhokórejský premiér Kim rokoval s viceprezidentom USA: Témou bolo TOTO

WASHINGTON - Juhokórejský premiér Kim Min-sok sa v piatok v Bielom dome stretol s viceprezidentom USA J. D. Vanceom, aby rokovali o spôsoboch rozvoja bilaterálnych vzťahov. Kórejská agentúra Jonhap, podotkla, že stretnutie sa udialo v čase, keď sa Soul snaží riešiť viaceré otvorené otázky, vrátane očakávaných amerických ciel na čipy.
Juhokórejský premiér v piatok uviedol, že počas rokovaní s viceprezidentom USA J. D. Vanceom navrhol myšlienku vyslania osobitného vyslanca Spojených štátov do Severnej Kórey ako spôsob zlepšenia vzťahov medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Kim podľa vlastných slov predložil tento návrh počas 50-minútového stretnutia v Bielom dome, keď ho Vance požiadal o radu v otázke diplomacie voči severokórejskému režimu. Jonhap píše, že rokovania sa uskutočnili počas všeobecných očakávaní, že prezident USA Donald Trump by sa mohol počas aprílovej návštevy Číny usilovať o stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.
„Po prvé, povedal som, že v skutočnosti je to len Trump, kto má vôľu a schopnosť zlepšiť vzťahy so Severnou Kóreou,“ uviedol Kim. „Po druhé, dodal som, že vyslanie osobitného vyslanca do Severnej Kórey – nech by to bol ktokoľvek – môže byť spôsobom, ako vyjadriť zámer zlepšiť vzťahy,“ doplnil. Kim zároveň uviedol, že má vlastné predstavy o „optimálnych“ kandidátoch na osobitného vyslanca, ak by Soul dostal možnosť predložiť odporúčanie.
Trump opakovane vyjadril záujem obnoviť dialóg s Kim Čong-unom, no zostáva nejasné, či severokórejský líder pristúpi na rokovania v čase prehlbujúcej sa spolupráce Pchjongjangu s Moskvou a Pekingom. Počas svojho prvého funkčného obdobia sa Trump s Kimom stretol osobne trikrát – v Singapure v júni 2018, v Hanoji vo februári 2019 a v pohraničnej obci Pchanmundžom v júni 2019.
Obe strany sa venovali aj prebiehajúcemu vyšetrovaniu juhokórejských úradov voči spoločnosti Coupang Inc., ktorá je kótovaná na burze v USA, v súvislosti s rozsiahlym únikom údajov o zákazníkoch. Zazneli obavy, že prípad by sa mohol vyhrotiť do obchodného sporu. Podľa Kima Vance požiadal Soul, aby zabezpečil, že táto záležitosť nespôsobí „nedorozumenia“ medzi oboma vládami.
Téma spoločnosti Coupang
Téma spoločnosti Coupang zohrávala na stretnutí Kima s Vanceom významnú úlohu aj preto, že deň predtým dvaja americkí investori oznámili Soulu zámer podať arbitrážne žaloby pre údajne „diskriminačné“ kroky voči tejto spoločnosti a požiadali vládu USA o prešetrenie prípadu. Juhokórejská vláda vyšetruje únik dát, ktorý sa podľa odhadov dotkol približne 33,7 milióna zákazníkov. Spoločnosť Coupang tvrdí, že páchateľ získal prístup len k údajom asi 3 000 účtov.
„Vance požiadal, aby Soul a Washington túto otázku zvládli tak, aby nespôsobila nedorozumenia medzi oboma vládami a aby sa situácia nevyhrocovala,“ uviedol Kim. Kim a Vance sa zároveň dohodli na udržiavaní „horúcej linky“ pre zlepšenie vzájomnej komunikácie. Juhokórejský premiér tiež pozval viceprezidenta USA na návštevu Soulu. Kim pricestoval do Washingtonu vo štvrtok. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu vo funkcii premiéra a zároveň o prvú samostatnú návštevu Spojených štátov juhokórejským predsedom vlády od demokratizácie krajiny koncom 80. rokov minulého storočia.