Haitská prechodná rada rozhodla o odvolaní premiéra Fils-Aimého aj napriek názoru USA

PORT AU PRINCE - Haitská prechodná prezidentská rada v piatok rozhodla o odvolaní premiéra Alixa Didiera Fils-Aimého. Väčšina jej členov sa tak rozhodla urobiť napriek tomu, že Spojené štáty ich od tohto kroku odhovárali. Informuje správa agentúr Reuters a AFP.
„To my sme v novembri 2024 vymenovali Didiera Fils-Aimého. My sme tí, ktorí s ním rok spolupracovali, a je na nás, aby sme vydali nový dekrét, ktorým vymenujeme nového premiéra, novú vládu a nové predsedníctvo,“ povedal na tlačovej konferencii člen prechodnej rady Leslie Voltaire. V pláne je nahradiť Fils-Aimého do 30 dní, počas ktorých by mali politické skupiny nájsť zhodu na jeho nástupcovi. Člen rady Louis Gérard Gilles vo štvrtok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Kiskeya povedal, že pozíciu premiéra by mohol obsadiť minister financií Alfred Métellus.
Prechodná rada bola vymenovaná v roku 2024
Prechodná rada bola vymenovaná v roku 2024 a je poverená výberom predsedu vlády a vykonávaním niektorých prezidentských právomocí, a to až do usporiadania volieb. Tie sa v krajine pre zlú bezpečnostnú situáciu neuskutočnili od roku 2016 a ich usporiadanie sa neustále odkladá. Washington už niekoľkokrát dôrazne varoval pred odvolaním Fils-Aimého a uviedol, že podnikne tvrdé kroky proti politikom, ktorých považuje za skorumpovaných. Zdôraznil tiež, že prechodná rada musí byť rozpustená po vypršaní svojho mandátu 7. februára. AFP pripomína, Haiti sa už niekoľko rokov zmieta v chaose. Vo viacerých oblastiach voľne pôsobia gangy, ktoré ovládajú väčšinu hlavného mesta Port-au-Prince. Haiti nemá prezidenta, parlament ani riadneho premiéra.