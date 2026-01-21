Trump hrozí Iránu totálnym zničením! Ak na mňa zaútočí, USA ho VYMAŽÚ z povrchu zemského

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon, Getty Images)
WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v stredu pohrozil Iránu zničením v prípade, že by tento štát naňho zosnoval útok. Povedal to pre americkú televíziu NewsNation, píše agentúra DPA.
„Celá krajina vyletí do vzduchu,“ pohrozil Iránu šéf Bieleho domu. Dodal, že „ak sa niečo stane, vymažú ich z povrchu zemského“. Odpovedal tak na otázku o správach, že vedenie Iránu mu údajne hrozí smrťou.
Po Trumpových vyhrážkach a osobných útokoch zo strany iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího rastú obavy z vojenskej eskalácie v regióne. Americký prezident sa nedávno vyslovil za zmenu režimu v Iráne. Hlava štátu Masúd Pezeškiján uviedol, že agresia voči Chameneímu by znamenala vyhlásenie vojny iránskemu národu.