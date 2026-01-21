MIMORIADNY ONLINE Trumpov mier v troskách? Ukazuje prstom na vinníkov! Kyjev má opäť prístup k vode

KYJEV- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že v utorok večer bolo len v Kyjeve bez elektriny viac ako milión spotrebiteľov. Bez kúrenia zostalo v ukrajinskej metropole viac ako 4000 bytových domov. Situáciu sledujeme online.
6:10 Trump pripisuje patovú situáciu v rokovaniach o vojne na Ukrajine zlyhaniu Moskvy a Kyjeva zhodnúť sa na rozhovoroch. Americký prezident Donald Trump 20. januára vyhlásil, že sa mu nepodarilo ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine, pričom tvrdí, že ani jedna strana nie je ochotná pristúpiť na dohodu.
Dodávky vody v Kyjeve boli plne obnovené
Vo svojom videopríhovore z utorka večera Zelenskyj vyzval, aby sa všetko úsilie sústredilo na zmiernenie tohto stavu, ktorý je dôsledkom série útokov ruskej armády. Dodal, že za riešenie tejto situácie nesie osobnú zodpovednosť vláda, od ktorej očakáva, že mu v stredu predloží konkrétny a jasný zoznam opatrení a riešení.
Ukrajinský minister pre komunity Oleksij Kuleba v príspevku na sieti Telegram doplnil, že v utorok večer bola v Kyjeve úplne obnovená dodávka vody. Dodal, že v niektorých oblastiach hlavného mesta však stále pretrváva nízky tlak v rozvodoch vody, takže voda sa nemusí dostať na vyššie poschodia.
Ruská armáda podnikla v utorok ďalšie masívne raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Energetická spoločnosť Ukrenerho uviedla, že cieľom útokov boli zariadenia ukrajinskej elektrickej siete. Len v Kyjeve zostalo bez elektriny takmer 6000 viacposchodových budov. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na zariadenia ukrajinskej energetickej a dopravnej infraštruktúry. Útoky boli zamerané na Kyjev, Vinnyciu, Dnipro, Odesu, Záporožie, Poltavu, Sumy a ďalšie regióny krajiny, oznámil v utorok ráno prezident Zelenskyj.