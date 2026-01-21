Európa mení taktiku! Prezident vytiahol nahú diplomaciu: Trumpa pozval do sauny

HELSINKY - Diskusia o Grónsku sa podľa fínskeho prezidenta príliš vyostruje a odvádza pozornosť od vojny na Ukrajine. Alexander Stubb preto prichádza s netradičným návrhom, ako rokovať s Donaldom Trumpom – bez formálnych gest, v saune a v pokoji.
Nezvyčajná ponuka pre šéfa Bieleho domu
Fínsky prezident Alexander Stubb navrhol neortodoxný spôsob, ako hovoriť s americkým prezidentom Donald Trump o napätí okolo Grónska. Namiesto tradičnej „golfovej diplomacie“, ktorú Trump obľubuje, by ho rád pozval na typicky fínsku skúsenosť – do sauny.
Podľa Stubba môže pokojné prostredie bez protokolárneho tlaku vytvoriť priestor na rozvážnejšie rozhodnutia. „Niekedy je dobré spomaliť, ísť do sauny, poriadne sa okúpať a až potom hľadať riešenia,“ vysvetlil.
Rozhovor v Davose
Stubb svoje úvahy rozvinul v rozhovore pre denník The Washington Post, ktorý poskytol v Davose novinárovi Davidovi Ignatiusovi. Hovoril v ňom nielen o osobnom vzťahu s Trumpom, ale aj o rastúcom napätí v súvislosti s Grónskom a širšej bezpečnostnej situácii v Európe.
Fínsky prezident upozornil, že médiá aj politickí lídri sa v posledných dňoch až príliš sústreďujú na arktický ostrov, zatiaľ čo iné kľúčové témy ustupujú do úzadia.
Dohody o Grónsku podľa Stubba stále platia
V otázke samotného Grónska Stubb pripomenul, že existujúce dohody medzi Spojenými štátmi a Dánskom sa síce v priebehu rokov menili, ich základ však zostal nezmenený. USA majú podľa nich právo rozmiestňovať na ostrove svoje vojenské sily.
„Momentálne tam majú jednu základňu, no dohoda zaujímavo presne neurčuje, kde by mohli byť rozmiestnené ďalšie jednotky,“ uviedol Stubb. Jeho slová citoval aj ukrajinský spravodajský portál UNN.
Obava z odsunutia Ukrajiny
Fínsky prezident zároveň vyjadril znepokojenie, že spor o Grónsko zatláča do úzadia podporu Ukrajiny. Podľa neho sa v tejto otázke v poslednom období stratila politická dynamika.
„Máme dokumenty vo formáte 2+5, dvadsaťbodový plán, bezpečnostné záruky, plán prosperity aj jasnú postupnosť krokov. Tá dynamika tam bola, ale za posledných desať dní sme o ňu trochu prišli,“ konštatoval Stubb.
Sauna ako symbol uvoľnenej diplomacie
V Stubovej predstave nemá sauna predstavovať kuriozitu, ale symbol. Ide o priestor bez formálnych póz, kde sa vedú otvorené rozhovory bez tlaku verejných gest a kamier. Práve takýto prístup by podľa neho mohol prispieť k upokojeniu napätia okolo Grónska a zároveň znovu presunúť pozornosť tam, kde je to podľa Fínska najpotrebnejšie – k podpore Ukrajiny.