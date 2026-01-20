Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Tragédia v Španielsku má už 41 obetí: Záchranári našli v troskách vlakov ďalšie mŕtve telo

Železničné nešťastie v Španielsku Zobraziť galériu (2)
Železničné nešťastie v Španielsku (Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez)
MADRID - Počet obetí nedeľnej zrážky vlakov na juhu Španielska dnes vzrástol na 41 po tom, čo záchranári v troskách našli ďalšie telo. Informovala o tom agentúra EFE s odvolaním sa na vyšetrovateľov príčin tragédie. Štyri desiatky zranených zostávajú v nemocnici, z toho 13 je podľa denníka El País na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Záchranári a technické tímy pracovali na mieste nešťastia aj v noci a dnes by mali na odstraňovanie trosiek nasadiť ťažkú techniku, napísal server stanice RTVE. Odbory spoločnosti Renfe vyzvali zamestnancov tejto štátnej firmy, aby dnes od 12:00 držali päť minút ticha za obete tragédie. Miesto nešťastia pri mestečku Adamuz má dnes navštíviť aj španielsky kráľ Felipe VI. s manželkou. Už v pondelok tam s miestnymi hovoril aj premiér Pedro Sánchez a ďalší vládni činitelia.

Nehoda, ktorá je najtragickejším železničným nešťastím v krajine od roku 2013, sa stala v nedeľu večer okolo 19:40 pri obci Adamuz v provincii Córdoba v juhošpanielskej Andalúzii. Tri posledné vozne vlaku súkromnej spoločnosti Iryo idúceho z Malagy do Madridu sa vykoľajili a narazili v protismere do vlaku Renfe, ktorý išiel z Madridu do mesta Huelva. Pri zrážke sa vykoľajili aj prvé dva vozne vlaku Renfe. V oboch súpravách bolo dohromady asi 500 ľudí.

Vysokorýchlostné spoje medzi Madridom a juhom krajiny už čiastočne obnovili

Premávka v mieste nehody bude podľa ministra dopravy Óscara Puenteho prerušená zrejme do začiatku februára. Spoločnosť Renfe však od dnešného dňa obnovila vysokorýchlostné spoje medzi Madridom a Andalúziou, iba v úseku nešťastia zaviedla náhradnú autobusovovú dopravu.

Príčiny nehody stále nie sú jasné a vyšetrovatelia zatiaľ pracujú s viacerými verziami. Šéf Renfe Álvaro Fernández Heredia vylúčil, že by dôvodom bola nadmerná rýchlosť, oba vlaky podľa neho išli rýchlosťou asi 200 km za hodinu. Vyšetrovatelia preverujú aj poškodenie koľajníc na mieste nehody. Minister dopravy Puente povedal, že je potrebné zistiť, či chýbajúca časť koľajnice bola príčinou, alebo dôsledkom nehody.

