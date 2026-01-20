Česká vláda stopla predaj lietadiel Ukrajine! TAKTO to zdôvodnila, prezident zúri

PRAHA - Možný predaj českých bojových lietadiel Ukrajine odkryl ostrý názorový konflikt medzi vládou a prezidentom. Kým armáda podľa premiéra stroje potrebuje, hlava štátu varuje pred stratou solidarity v čase vojny.
Lietadlá zostávajú doma rozhodla armáda
Česká republika svoje bojové lietadlá L-159 Ukrajine nepredá. Po rokovaní lídrov vládnej koalície to oznámil predseda SPD Tomio Okamura, ktorý tvrdí, že ide o spoločné stanovisko koaličných strán.
Premiér Andrej Babiš však neskôr spresnil, že vláda o predaji nerozhodovala. Kabinet podľa neho len zobral na vedomie stanovisko ministra obrany Jaromír Zůna, podľa ktorého armáda lietadlá nevyhnutne potrebuje.
„O lietadlách nerozhoduje vláda, ale armáda. A armáda jasne povedala, že ich potrebuje,“ zdôraznil český premiér s tým, že technická životnosť strojov presahuje rok 2040.
Nízka cena vysoká hodnota
Podľa Okamuru majú lietadlá síce nízku zostatkovú účtovnú hodnotu, no ich bojový význam zostáva vysoký. Predaj by podľa neho nedával ekonomický ani vojenský zmysel, pretože nákup náhrady by bol pre štát výrazne drahší.
Zároveň upozornil, že nejde o vyradené stroje, ale o aktívnu súčasť výzbroje. Pochybnosti o ich uvoľnení podľa neho panovali aj v minulom volebnom období, a to dokonca na úrovni generálneho štábu.
Prezident vidí prijateľné riziko
Prezident Petr Pavel má na vec opačný pohľad. Podľa neho by predaj štyroch lietadiel z celkového počtu 24 obranyschopnosť krajiny neohrozil. Takýto krok označil za primerané riziko v situácii, keď sa Ukrajina už takmer štyri roky bráni ruskej agresii.
„Obávam sa, že týmto postojom sa približujeme skôr k sebectvu než k solidarite,“ vyhlásil prezident po rokovaní s pápežom Lev XIV. vo Vatikáne.
Ukrajina ponuku otvorila sama
Pavel pripomenul, že iniciatíva neprišla z českej strany. Ukrajina podľa neho sama navrhla odkúpenie lietadiel, ktoré by mohla využiť najmä na obranu proti dronom. Záujem Kyjeva o stroje L-159 je podľa prezidenta známy minimálne pol roka a nadväzuje na predchádzajúce rokovania oboch krajín.
Prezident zároveň zdôraznil, že okrem lietadiel hovoril aj o dodávkach systémov včasného varovania a generátorov pre prípad výpadkov elektriny.
Kritika z vlády a spor o komunikáciu
Napätie vyvolal aj spôsob, akým prezident tému otvoril počas návštevy Ukrajiny. Minister zahraničných vecí Petr Macinka kritizoval hlavu štátu za nedostatočnú koordináciu s vládou a označil jeho postup za neuvážený.
Prezident túto kritiku odmietol s tým, že skúsení diplomati si majú fakty overovať skôr, než vynesú verdikt. Podľa Pavla boli rokovania pokračovaním dlhodobej komunikácie medzi Prahou a Kyjevom, vrátane nedávnej návštevy samotného ministra na Ukrajine.
Macinka však následne prezidentove slová opäť spochybnil, najmä tvrdenie o neoverenom bojovom nasadení lietadiel. Podľa ministra boli stroje L-159 použité už počas operácií v Iraku.
Politika v tieni vojny
Rozpor okolo lietadiel L-159 tak odkryl hlbšie napätie v českej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Kým vláda zdôrazňuje potreby vlastnej obrany, prezident apeluje na širší kontext vojny na Ukrajine a význam spojeneckej solidarity.
Definitívne slovo zatiaľ zostáva na armáde.