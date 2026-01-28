Trump tlačí na Ukrajinu: Keď TOTO nesplníte, nečakajte bezpečnostné záruky!

WASHINGTON/KYJEV – Mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine zostali stáť na mŕtvom bode. Ani jedna z bojujúcich strán nechce upustiť od svojich požiadaviek. Posun nepriniesli ani Spojené štáty americké, ktoré tu vystupujú ako tretia strana a komunikačný kanál medzi nepriateľmi. Prezident Trump navyše otvorene tlačí na Ukrajinu, aby sa podvolila ruským podmienkam.
Vo vypracovanom mierovom pláne pre Ukrajinu z dielne Bieleho domu sa uvádza, že USA zabezpečia Kyjevu bezpečnostné záruky, ktoré zaručia, že žiadna invázia do tejto krajiny už nehrozí. Na oplátku sa ale Ukrajina musí okrem iného vzdať veľkých častí svojho územia v prospech Ruska. Prezident Volodymyr Zeleneskyj nesúhlasí s týmto návrhom od samého začiatku. Šéfovi Bieleho domu ale už dochádza a útočí formou nátlaku.
Kľúčové oblasti Donbasu ovláda Kyjev
Podľa Trumpa sa musí Ukrajina nevyhnutne vzdať územia Donbasu, pokiaľ chce dostať od USA bezpečnostné záruky. Územie vo východnej časti Ukrajiny sa skladá z Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré stihol Putin vyhlásiť za autonómne oblasti ešte v čase pred spustením invázie na Ukrajinu.
Ako uvádza The Financial Times, Ukrajina ovláda v súčasnosti len zruba 20 percent územia Donbasu, no na druhej strane ide o kľúčové oblasti Kramatorsk a Slovjansk, kde vznikol desiatky kilometrov dlhý obranný val (fortress belt).
USA vyhlasujú, že pokiaľ sa Ukrajina vzdá územia celého Donbasu, pošlú Kyjevu viac zbraní na obranu a posilnenie armády. Pritom už tento mesiac mal prezident Zelenskyj podpísať s USA povojnový "plán prosperity", kde by sa Washington zaväzoval k poskytnutiu pomoci pri ďalších jednaniach s Ruskou federáciou.
POLITICO už koncom minulého roku informovalo, že USA sa snažia vymyslieť plán, ako dosiahnuť, aby sa Ukrajina vzdala Donbasu. Rovnako ako prezident Zelenskyj, aj tamojší ukrajinský ľud označuje vzdanie sa Donbasu za červenú líniu, ktorá sa nedá prekročiť.
Zastupkyňa hovorcu Bieleho domu Anna Kellyová sa pre The Financial Times vyjadrila, že "Washington sa nesnaží vnútiť Ukrajine žiadne územné ústupky," a dodala, že "bezpečnostné záruky (pre Ukrajinu) závisia od toho, či sa obe (bojujúce) strany dohodnú na mierovom riešení".