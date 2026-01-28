Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Trump tlačí na Ukrajinu: Keď TOTO nesplníte, nečakajte bezpečnostné záruky!

americký prezident Donald Trump
americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

WASHINGTON/KYJEV – Mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine zostali stáť na mŕtvom bode. Ani jedna z bojujúcich strán nechce upustiť od svojich požiadaviek. Posun nepriniesli ani Spojené štáty americké, ktoré tu vystupujú ako tretia strana a komunikačný kanál medzi nepriateľmi. Prezident Trump navyše otvorene tlačí na Ukrajinu, aby sa podvolila ruským podmienkam.

Vo vypracovanom mierovom pláne pre Ukrajinu z dielne Bieleho domu sa uvádza, že USA zabezpečia Kyjevu bezpečnostné záruky, ktoré zaručia, že žiadna invázia do tejto krajiny už nehrozí. Na oplátku sa ale Ukrajina musí okrem iného vzdať veľkých častí svojho územia v prospech Ruska. Prezident Volodymyr Zeleneskyj nesúhlasí s týmto návrhom od samého začiatku. Šéfovi Bieleho domu ale už dochádza a útočí formou nátlaku. 

Kľúčové oblasti Donbasu ovláda Kyjev  

Podľa Trumpa sa musí Ukrajina nevyhnutne vzdať územia Donbasu, pokiaľ chce dostať od USA bezpečnostné záruky. Územie vo východnej časti Ukrajiny sa skladá z Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré stihol Putin vyhlásiť za autonómne oblasti ešte v čase pred spustením invázie na Ukrajinu.

Ako uvádza The Financial Times, Ukrajina ovláda v súčasnosti len zruba 20 percent územia Donbasu, no na druhej strane ide o kľúčové oblasti Kramatorsk a Slovjansk, kde vznikol desiatky kilometrov dlhý obranný val (fortress belt). 

USA vyhlasujú, že pokiaľ sa Ukrajina vzdá územia celého Donbasu, pošlú Kyjevu viac zbraní na obranu a posilnenie armády. Pritom už tento mesiac mal prezident Zelenskyj podpísať s USA povojnový "plán prosperity", kde by sa Washington zaväzoval k poskytnutiu pomoci pri ďalších jednaniach s Ruskou federáciou. 

POLITICO už koncom minulého roku informovalo, že USA sa snažia vymyslieť plán, ako dosiahnuť, aby sa Ukrajina vzdala Donbasu. Rovnako ako prezident Zelenskyj, aj tamojší ukrajinský ľud označuje vzdanie sa Donbasu za červenú líniu, ktorá sa nedá prekročiť. 

Zastupkyňa hovorcu Bieleho domu Anna Kellyová sa pre The Financial Times vyjadrila, že "Washington sa nesnaží vnútiť Ukrajine žiadne územné ústupky," a dodala, že "bezpečnostné záruky (pre Ukrajinu) závisia od toho, či sa obe (bojujúce) strany dohodnú na mierovom riešení".

Viac o téme: USADonald TrumpBiely domDonbasPrezidentBezpečnostné zárukyVojna na Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Kľúčová dohoda Ukrajiny a USA je hotová! Kyjev medzitým udrel na ruskú rafinériu
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež opäť apeluje na mier: Ukrajinu ohrozuje chlad a útoky na civilistov
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Nevyriešený východ Ukrajiny: Zelenskyj s Trumpom dosiahol dohodu o bezpečnostných zárukách
Zahraničné
žena svieti baterkou, keď
MIMORIADNY ONLINE Dva po sebe idúce raketové a dronové útoky na Kyjev! Hlásia výpadky prúdu i vody
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

MV s HZS odporúčajú stiahnuť si aplikáciu, je to technicky veľmi jednoduché
MV s HZS odporúčajú stiahnuť si aplikáciu, je to technicky veľmi jednoduché
Správy
Slovensko sa nateraz nepripojí k Trumpovej Rade mieru
Slovensko sa nateraz nepripojí k Trumpovej Rade mieru
Správy
Nočný útek ulicami Bratislavy skončil haváriou
Nočný útek ulicami Bratislavy skončil haváriou
Správy

Domáce správy

Šok v malej obci:
Šok v malej obci: Žena mala odcudziť približne 360-tisíc eur, polícia začala trestné stíhanie
Domáce
čelná zrážka na križovatke
Kuriózny prípad pri Bardejove: Hádka o osadenie plastovej rúry vyústila do útoku
Domáce
Autentické VIDEO policajného zásahu:
Autentické VIDEO policajného zásahu: Muž sa vlámal do materskej školy, zadržaný bol priamo na mieste činu!
Domáce
Veľká zmena v trnavskej MHD: Prichádza 17 nových elektrických autobusov financovaných z eurofondov
Veľká zmena v trnavskej MHD: Prichádza 17 nových elektrických autobusov financovaných z eurofondov
Regióny

Zahraničné

Macinka rozhodol: Ruskí diplomati
Macinka rozhodol: Ruskí diplomati sa do ČR nakoniec dostanú jednoduchšie
Zahraničné
Donald Trump
Trump tlačí na Ukrajinu: Keď TOTO nesplníte, nečakajte bezpečnostné záruky!
Zahraničné
Prekvapivý prieskum: Rusi vnímajú
Prekvapivý prieskum: Rusi vnímajú USA viac ako konkurenta, než ako nepriateľa
Zahraničné
Abbás Arákčí
Irán má toho dosť! Nechce rokovať s USA, pokiaľ sa mu vyhrážajú
Zahraničné

Prominenti

Jasnovidka sa napojila na
Jasnovidka sa napojila na dušu Moniky Jákliovej (†31): Prezradila, čo viedlo k nehode!
Domáci prominenti
Reštart dcéry Ivety Malachovskej:
Reštart dcéry Ivety Malachovskej: Po nevydarenom podnikaní návrat do STVR!
Domáci prominenti
Noël Czuczor
Úplne iný Noël Czuczor! Stratil všetky zábrany: Zaujímajú ho len prachy a zábava!
Domáci prominenti
Herečka Natalie Portman.
Slávna herečka skritizovala Oscary: TOTO povedala na plné ústa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tulipánová éra: Obrovský rozmach
Tulipánová éra: Obrovský rozmach Osmanskej ríše sa skončil uškrtením vládcu
dromedar.sk
Robíte to pred odchodom
Robíte to pred odchodom z domu aj vy? Odborníčka varuje: TÝMTO zlozvykom si ničíte dôležitý orgán!
Zaujímavosti
Počujete v ušiach vlastný
Počujete v ušiach vlastný tep? Lekár varuje: TOTO už nie je obyčajné hučanie, môže ísť o vážnu vec!
Zaujímavosti
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná teoretička položila otázku, ktorá ZMIATLA internet! Vedci majú JASNÚ odpoveď
Zaujímavosti

Dobré správy

REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!

Šport

Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Hokej na ZOH 2026
VIDEO Nevedel nájsť kľúče a možno aj vďaka tomu sa vyhol nešťastiu na diaľnici: Ďurica opísal desivú skúsenosť
VIDEO Nevedel nájsť kľúče a možno aj vďaka tomu sa vyhol nešťastiu na diaľnici: Ďurica opísal desivú skúsenosť
Slovensko
VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
Australian Open
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
Tipsport ELH

Auto-moto

Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Výber receptov
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Výber receptov

Technológie

Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Bezpečnosť
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Veda a výskum
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Xiaomi
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Armádne technológie

Bývanie

Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax

Pre kutilov

Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zakázané kapitoly monarchie: Lásky v tieni trónu, utajené deti, kráľovské škandály, ktoré mali zostať skryté
Zahraničné celebrity
Zakázané kapitoly monarchie: Lásky v tieni trónu, utajené deti, kráľovské škandály, ktoré mali zostať skryté
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rudolf Huliak
Domáce
Huliak ulovil ďalšie veľké meno slovenského športu: Na ministerstvo mieri známy HOKEJISTA!
Obrovský smútok v našich
Domáce
Obrovský smútok v našich ozbrojených silách: Vo veku 52 rokov zomrel náš významný generál!
Donald Trump
Zahraničné
Trump tlačí na Ukrajinu: Keď TOTO nesplníte, nečakajte bezpečnostné záruky!
Šokujúci ÚTOK na škole
Domáce
Šokujúci ÚTOK na škole v Trnave: Študent mal surovo napadnúť učiteľku

Ďalšie zo Zoznamu