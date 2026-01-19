V Gdansku si pripomenuli 100 rokov prítomnosti poľských vojakov na Westerplatte

GDANSK - V nedeľu sa v Gdansku uskutočnili oslavy 100. výročia príchodu prvého poľského vojenského oddielu na Westerplatte. Pri Pomníku obrancov pobrežia sa zišli predstavitelia štátu, armády, samospráv a obyvatelia. Súčasťou programu bol slávnostný vojenský nástup a položenie vencov na Cintoríne vojakov poľskej armády na Westerplatte. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúra PAP.
Prezident Karol Nawrocki v liste účastníkom pripomenul, že 18. januára 1926 o 14.00 hodine priplával na palube mínolovky ORP Mewa prvý oddiel poľských vojakov. „Od tej chvíle sa tento kúsok pobrežia stal plnohodnotnou časťou územia znovuzrodeného Poľska,“ uviedol prezident. Zdôraznil, že o príslušnosti územia nerozhodovala len vlajka, ale aj prítomnosť poľských vojakov. Nawrocki pripomenul aj hrdinskú obranu Westerplatte v septembri 1939, keď vojaci pod velením majora Henryka Sucharského a kapitána Franciszka Dabrowského (čítaj Dombrovského) vzdorovali nemeckej presile takmer týždeň, hoci sa predpokladalo, že vydržia len niekoľko hodín. „Ich statočnosť urobila veľký dojem na agresorov a dodala odvahu všetkým Poliakom, ktorí čelili hitlerovskej invázii,“ zdôraznil prezident.
Práve na Westerplatte sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna
Práve na Westerplatte sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna, keď nemecká bojová loď Schleswig-Holstein ostreľovaním poľskej vojenskej základne odštartovala globálny konflikt. Obrana malej posádky proti mnohonásobnej presile sa stala prvým symbolom ozbrojeného odporu Poľska proti nacistickej agresii a dodnes predstavuje jeden zo základných pilierov poľskej historickej pamäti.
Vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (čítaj Košiniak-Kamyš) označil príchod prvej jednotky v roku 1926 za potvrdenie návratu Poľska k moru a zodpovednosti za bezpečnosť hraníc. Súčasťou osláv bolo aj symbolické priplávanie vojakov v historických uniformách na palube ORP Mewa a otvorenie výstavy o archeologických výskumoch na Westerplatte.