Cichanovská opúšťa Litvu: Hrozby nútia opozičnú líderku presunúť sa do Poľska

Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.
Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. (Zdroj: SITA/AP/Mindaugas Kulbis)
TASR

VILNIUS - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská a jej tím odcestujú z Litvy - kde sa zdržiavala v exile od masívneho zásahu bieloruského vedenia proti odporcom v roku 2020 - do susedného Poľska. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na viacerých členov jej tímu.

Tento krok Cichanovskej prichádza po tom, čo Litva vlani znížila jej bezpečnostný status, čo znepokojilo jej tím. Cichanovská bola protikandidátkou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vo voľbách v roku 2020. Tamojšia opozícia tvrdí, že skutočným víťazom týchto volieb je práve Cichanovská.

Opozícia potlačená, tisíce ušli do exilu

Bieloruská vláda, ktorú vedie Lukašenko od roku 1994, protesty potlačila, pričom došlo k zadržaniu tisícok demonštrantov. Ďalšie desaťtisíce odporov odišli od exilu, pripomína AFP. Väčšina z nich ušla do susedného Poľska a Litvy. Bieloruská opozícia si za svoju základňu vybrala práve Litvu.

Presun do Varšavy

Cichanovskej tím hlásil zvýšené množstvo hrozieb zo strany bezpečnostných služieb Bieloruska, odkedy jej Litva vlani v októbri znížila bezpečnostný status. V blízkej budúcnosti sa spolu so svojím tímom z tohto dôvodu presunie do poľskej metropoly Varšava, uviedli štyria členovia tímu a zdroj z poľského ministerstva zahraničných vecí. Cichanovskej manžel Siarhej, ktorého z väzenia prepustili vlani, sa aktuálne z bezpečnostných dôvodov nachádza v Spojených štátoch.

Bieloruská opozičná líderka sa s poľským prezidentom Karolom Nawrockým stretla tento týždeň vo Varšave. Správa o jej nadchádzajúcom sťahovaní prišla v čase, keď Litva tento mesiac oznámila, že preskúma povolenie na pobyt pre ruského opozičného predstaviteľa Leonida Volkova – kľúčového spojenca zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného – po úniku jeho súkromných správ. Volkov je v Rusku hľadaný pre množstvo obvinení vrátane odsúdenia invázie Moskvy na Ukrajinu.

Ďalšie zo Zoznamu