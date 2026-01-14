Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

USA odporučili časti personálu opustiť základňu v Katare: Nejde o evakuáciu, tvrdia diplomati

DAUHA/WASHINGTON - Spojené štáty odporučili časti personálu na svojej leteckej základni al-Udajd v Katare, aby odtiaľ do stredy večera odišiel. S odvolaním sa na troch diplomatov o tom informovala agentúra Reuters. Podľa jedného z citovaných zdrojov ide o zmenu postoja, nie o nariadenú evakuáciu. Agentúra pripomenula, že USA stiahli niektorých príslušníkov zo svojich základní na Blízkom východe aj pred americkými údermi na Irán v júni minulého roka.

Informácia o vydaní odporúčania sa objavila v čase, keď americký prezident Donald Trump hrozí Iránu intervenciou na ochranu účastníkov protivládnych demonštrácií, ktoré iránske bezpečnostné zložky násilne potláčajú. Pri protestoch, ktoré vypukli koncom decembra, zahynulo už najmenej 2571 ľudí, uviedla v stredu organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. Iránski predstavitelia z podnecovania násilia obviňujú Spojené štáty a Izrael a úmrtia v krajine pripisujú „teroristom“, ktorí podľa nich dostávali pokyny zo zahraničia, aby nepokoje vyvolávali. Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Zároveň ich ubezpečil, že „pomoc je na ceste“, jej formu však nespresnil. Vysokopostavený predstaviteľ iránskeho režimu pre Reuters už predtým povedal, že Teherán upozornil štáty v regióne, že v prípade amerického útoku na Irán udrie na americké vojenské základne na Blízkom východe.

Spojené štáty zaútočili na Irán vlani v júni počas jeho 12-dňovej vojny s Izraelom. Terčom jednorazových amerických úderov sa stala trojica iránskych jadrových zariadení. Teherán vtedy v odvete podnikol podľa Washingtonu vopred avizovaný útok práve na zmienenú základňu al-Udajd neďaleko katarskej metropoly Dauha a balistickou raketou spôsobil škody na vybavení a infraštruktúre vojenského zariadenia. Viac než týždeň pred júnovým útokom na Irán stiahli USA zo svojich základní na Blízkom východe niektorých zamestnancov a ich rodiny. Najväčšou zo základní je al-Udajd, kde je dislokovaných približne 10.000 vojakov. Americké veľvyslanectvo v Dauhe ani katarské ministerstvo zahraničných vecí sa k najnovšej správe Reuters bezprostredne nevyjadrili.

