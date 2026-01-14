Druhá fáza Trumpovho mierového plánu sa začala: Gaza smeruje k odzbrojeniu a technokratickej vláde

WASHINGTON - Spojené štáty začali druhú fázu mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, zameranú na odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, vytvorenie prechodnej technokratickej vlády a začiatok obnovy palestínskej enklávy. Oznámil to v stredu Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, píšu o tom agentúry AFP a AP.
Gaza smeruje k demilitarizácii a obnove
„Oznamujeme spustenie druhej fázy prezidentovho 20-bodového plánu na ukončenie konfliktu v Gaze, ktorý prechádza od prímeria k demilitarizácii, technokratickej vláde a obnove,“ napísal Witkoff v príspevku na sociálnej sieti X.
V rámci druhej fázy plánu má byť vytvorený prechodný technokratický palestínsky výbor - Národný výbor pre správu Gazy (NCAG) - a mala by sa začať aj demilitarizácia a rekonštrukcia vojnou zničeného Pásma Gazy.
USA očakávajú od Hamasu splnenie záväzkov
„Spojené štáty očakávajú, že Hamas si plne splní svoje záväzky vrátane okamžitého vrátenia posledného zosnulého rukojemníka. Ak to neurobí, bude to mať vážne následky,“ pokračoval vyslanec amerického prezidenta. „Prvá fáza priniesla historickú humanitárnu pomoc, udržala prímerie, vrátila všetkých živých rukojemníkov a pozostatky 27 z 28 zosnulých rukojemníkov. Sme vďační Egyptu, Turecku a Kataru za ich nevyhnutné sprostredkovateľské úsilie, ktoré umožnilo všetok doterajší pokrok,“ uzavrel Witkoff.
Egypt oznámil dohodu zúčastnených strán
Trumpov vyslanec neposkytol žiadne podrobnosti o novej prechodnej palestínskej správe. Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí krátko predtým vyhlásil, že zainteresované strany „dosiahli konsenzus“ ohľadom zloženia 15-členného palestínskeho technokratického výboru.
Jeho personálne zloženie nie je oficiálne známe. Podľa viacerých zdrojov agentúry Reuters má byť jeho predsedom bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaát. Radu mieru ako jemu nadradený orgán by mal viesť bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.