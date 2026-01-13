Babiš prehovoril pred hlasovaním o dôvere: Občania budú pre vládu na prvom mieste

Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

PRAHA - Cieľom novej českej vlády je podľa premiéra Andreja Babiša dosiahnuť, aby Česko bolo bezpečnou a prosperujúcou krajinou, pričom českí občania budú pre vládu na prvom mieste. Povedal to v utorok počas schôdze Poslaneckej snemovne českého parlamentu, na ktorej budú poslanci hlasovať o vyslovení dôvery jeho kabinetu.

„ČR a českí občania budú pre našu vládu na prvom mieste. Naším cieľom je sebavedomá, bezpečná, prosperujúca a úspešná ČR. Jednoducho, aby sa naša krajina stala inšpiráciou pre ostatné krajiny a tým najlepším miestom pre život na celej planéte. Veľmi ma baví, že sa to tak ujalo. Nie sme zlým miestom na život, ale môžeme byť ešte lepším a my pre to urobíme maximum,“ vyhlásil Babiš. Podľa svojich slov si uvedomuje, že to nebude jednoduché. V ekonomickej oblasti chce vláda znižovať deficit v pomere k HDP či bojovať proti daňovým únikom. Zdôraznil, že jeho kabinet určite nezavedie euro. Dôraz chce klásť na nové investície aj dostupné bývanie. Tam sa chce podľa svojich slov inšpirovať Slovenskom.

Odmietol tvrdenia, že v zahraničnej politike by ČR bola izolovaná. „My v tom máme jasno. Naša politika bude vychádzať z národnej suverenity a ochrany českých občanov a presadzovania českých ekonomických záujmov. V rámci EÚ odmietame ďalší presun právomocí na úroveň EÚ, budeme brániť našu suverenitu a nepripustíme povinné migračné kvóty... Každý sa s nami rozpráva. Sme aktívni a budeme aktívni... Nie je tu žiaden problém. Budeme robiť exportnú politiku. Rôzne strašenie, ako sme izolovaní – nie sme vôbec izolovaní,“ zdôraznil premiér.

Česko sľubuje užšiu spoluprácu so Slovenskom

Podotkol, že jeho kabinet bude spolupracovať so slovenskou vládou. Svojim ministrom nariadil, aby do konca februára navštívili svojich rezortných partnerov na Slovensku, a pripomenul, že na konci marca sa opäť uskutoční spoločné rokovanie vlád. Chce sa venovať spoločným témam, napríklad energetike. Dodal, že ČR chce Slovensku pomôcť v oblasti zemného plynu. „O tom budeme hovoriť, a nie o Ukrajine. Ak to bol dôvod, že sme zo Slovenska urobili nepriateľský štát, tak to považujem za absurdné. My sa budeme rozprávať so všetkými. A budem sa snažiť presvedčiť aj poľského premiéra, aby sme sa vrátili k spoločným záujmom, lebo ich máme,“ dodal.

Po Babišovi v pléne vystúpil predseda Poslaneckej snemovne a šéf koaličnej SPD Tomio Okamura. Nová vláda podľa neho znamená „kvalitatívny skok vpred“ vo všetkých smeroch. Dúfa, že kabinet prinesie viac slobody a demokracie. „Naša vláda bude vládou zdravého rozumu, ktorá sa bude riadiť ekonomickými aj inými faktmi. Bude vládou českou, pre ktorú bude hlavný cieľ prosperita - nie akejkoľvek cudzej krajiny, ale našej krajiny a našich občanov. Tu bude zásadná zmena oproti Fialovej vláde. Vláda bude pragmatická a začne robiť to, čo je dobré a výhodné pre našu krajinu, občanov a firmy,“ podotkol Okamura.

Národný záujem v centre diplomacie

Podľa ministra zahraničných vecí a životného prostredia a tiež šéfa koaličných Motoristov Petra Macinku už nová vláda urobila „zásadný obrat“ vo forme zahraničnej politiky. „Už to nie je politika mávania cnosťami, politika tweetov namiesto diplomacie alebo politika, kde sa viac hľadí na to, či nás pochvália v Bruseli, než či z toho niečo má ČR. Vraciame národný záujem do centra českej diplomacie,“ vyhlásil v prejave pred poslancami.

Podľa jeho slov sa novému kabinetu tiež už podarilo narovnať vzťahy so Slovenskom. „Nadviazali sme tam, kde predchádzajúca vláda tú priateľskú a nadštandardnú spoluprácu prerušila a k Bratislave sa nepochopiteľne otočila chrbtom,“ zdôraznil. Čo sa týka Ukrajiny, podotkol, že sa skončila doba, keď podľa jeho slov išlo o jedinú tému českej politiky. V utorok dopoludnia sa začala schôdza Poslaneckej snemovne, na ktorej bude vláda Andreja Babiša žiadať o dôveru. Na jej vyslovenie sú potrebné hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. K hlasovaniu dôjde podľa predsedu snemovne Tomia Okamuru najskôr v stredu večer. Koalícia má v 200-člennej dolnej komore parlamentu 108 mandátov.

