Babiš v snemovni povedal, že sa nenechá vydať na stíhanie v kauze Čapí hnízdo

PRAHA - Premiér Andrej Babiš (ANO) povedal, že sa nenechá Parlamentom vydať na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Dotačným prípadom sa zaoberajú súdy. Babiš dnes pred poslancami uviedol, že justíciu nespochybňuje, nájdu sa podľa neho ale sudcovia, ktorí rozhodujú politicky. Žiadosť súdu o premiérovo vydanie na stíhanie začne vecne posudzovať mandátový a imunitný výbor na budúci týždeň v utorok, odporúčanie plénu by mal dať začiatkom februára.
Obžaloba Čapí hnízdo
Babiš a jeho niekdajšia poradkyňa, teraz europoslankyňa Jana Nagyová čelí obžalobe kvôli päťdesiatmiliónovej dotácii na areál Čapí hnízdo pri stredočeských Olbramoviciach. Pražský mestský súd ich dvakrát neprávoplatne oslobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchný súd v Prahe. V poslednom rozhodnutí vlani v júni navyše odvolací senát zaviazal mestský súd k tomu, aby obžalovaných na základe vykonaných dôkazov uznal za vinných.
Kauza Čapí hnízdo pokračuje štvrté volebné obdobie. Babiš dnes uviedol, že niekdajší prezident Miloš zeman mu ponúkol aboliciu, teda zastavenie trestného stíhania. Parlament už trikrát pokračovanie stíhania umožnil. "A to som si ešte myslel, že všetka justícia rozhoduje nestranne, nepoliticky. Ja nespochybňujem justíciu, ale predsa len sa nájdu sudcovia, ktorí rozhodujú politicky. A preto sa nenechám vydať, preto," povedal premiér.
Prípad Okamura
Parlamentný výbor sa bude zaoberať aj súdnou žiadosťou o vydanie predsedu dolnej komory Tomia Okamuru (SPD) na stíhanie v súvislosti s prípadom predvlaňajších plagátov hnutia pred senátnymi a krajskými voľbami. Okamura už skôr stíhanie opakovane označil za politicky motivované a za snahu ho umlčať. Vlani vo februári, teda v minulom volebnom období, ho Snemovňa na stíhanie vydala.
Niektorí opoziční politici verejne označujú koalíciu ANO, SPD a Motoristov za koalíciu nevydanie. Očakáva sa, že Snemovňa tentoraz Babiša a Okamuru na trestné stíhanie nevydá. Mandátový a imunitný výbor Babiša i Okamuru na utorkovú schôdzu pozval, obaja podľa informácií potvrdili účasť. Sprevádzať ich majú ich právnici. Rokovania výboru sú neverejné.