Krvavé protesty v Iráne: Činiteľ hovorí o približne 2000 obetiach

TEHERÁN - Pri protestoch v Iráne bolo podľa iránskeho činiteľa zabitých zhruba 2000 ľudí, vrátane civilistov a členov bezpečnostných zložiek, píše agentúra Reuters. Zdroj obete na životoch pričítal "teroristom". Režim už skôr z rozdúchavania protivládnych protestov obvinil USA a Izrael.
"Tento kolobeh hrôzneho násilia nemôže pokračovať. Hlas iránskeho ľudu a jeho požiadavky na spravodlivosť, rovnosť a férové zaobchádzanie musia byť vypočuté,“ uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo vyhlásení, ktoré prečítal hovorca Úradu OSN pre ľudské práva Jeremy Laurence.
Na otázku ohľadom rozsahu zabíjania Laurenca s odvolaním sa na vlastné zdroje OSN v Iráne odpovedal: "Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, ide o stovky obetí."
Mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) sídliaca v Osle v pondelok uviedla, že od 28. decembra bolo pri iránskych protestoch zabitých najmenej 648 ľudí a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Podľa neoverených informácií je však obetí oveľa viac, niektoré odhady spomínajú vyše 6000 mŕtvych, uviedla IHR. Viac ako 10.700 ľudí bezpečnostné orgány zadržali.
Súčasné protivládne protesty sú najväčšie od demonštrácií z prelomu rokov 2022 a 2023, ktoré nasledovali po smrti mladej Iránky Mahsy Amínovej v policajnej cele. Roznetkou terajších nepokojov sa stali 28. decembra protesty obchodníkov v Teheráne rozhorčených poklesom hodnoty iránskej meny rijál. Postupne sa k nim pridali ďalšie skupiny obyvateľov vrátane vysokoškolských študentov, nepokoje tak prerástli do rozsiahlej protivládnej demonštrácie po celej krajine.