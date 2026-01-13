Francúzsko a Británia pritvrdzujú voči Iránu: Predvolali veľvyslancov

PARÍŽ/LONDÝN - Spojené kráľovstvo a Francúzsko si v utorok predvolali iránskych veľvyslancov v súvislosti so správami o rozsiahlych zásahoch proti demonštrantom v ich krajine. Upozornila na to agentúra AFP.
„Minister pre Blízky východ na môj pokyn predvolal iránskeho veľvyslanca, aby zdôraznil vážnosť tejto situácie a vyzval Irán, aby sa zodpovedal za desivé správy, o ktorých sa dozvedáme,“ potvrdila britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová. „Obávam sa, že informácie, ktoré sme dostali, môžu nedostatočne opisovať rozsah tejto hrôzy, keďže ďalšie dôkazy a svedectvá sa postupne dostávajú na verejnosť,“ dodala britská ministerka. Aj šéf francúzskej diplomacie Jean-Noel Barrot v utorok iránskemu veľvyslancovi v Paríži vyjadril nesúhlas s „bezohľadne páchaným štátnym násilím na pokojných demonštrantoch“.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 odštartoval 28. decembra protest obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskej meny rial. Odvtedy prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií v celej krajine a podľa iránskeho predstaviteľa si vyžiadali už najmenej 2000 obetí. Vláda 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia, čo skomplikovalo šírenie informácií o situácii.