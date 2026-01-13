Desivé zistenie: Hrozí nekontrolovateľné šírenie jadrových zbraní! Zmizne posledná záruka medzi Ruskom a USA

WASHINGTON/MOSKVA/PEKING - Dátum, ktorý si svet doteraz spájal s kontrolou a rovnováhou, sa blíži ku koncu. Už o niekoľko dní vyprší dohoda, ktorá desaťročia držala na uzde dva najväčšie jadrové arzenály planéty. Odborníci varujú, že následky môžu presiahnuť hranice studenej vojny.
Koniec zmluvy, ktorá držala rovnováhu
Platnosť zmluvy New START, obmedzujúcej počet rozmiestnených jadrových hlavíc Spojených štátov a Ruska, sa skončí 5. februára. Ak nepríde k novej dohode, Washington aj Moskva sa po prvý raz za viac než päťdesiat rokov ocitnú bez akýchkoľvek kvantitatívnych limitov na svoje strategické jadrové sily, upozorňuje Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).
Zmluva bola dlhé roky považovaná za poslednú poistku, ktorá bránila nekontrolovanému rastu jadrových arzenálov po skončení studenej vojny.
Zmrazená dohoda a nevyužitá šanca
Rusko pozastavilo plnenie New START v roku 2023 ako reakciu na vojenskú podporu Spojených štátov Ukrajine. Spojené štáty následne prijali podobný postoj a dohodu fakticky zmrazili, hoci formálne zostala v platnosti.
V septembri minulého roka ruský prezident Vladimir Putin navrhol zachovať základné parametre zmluvy ešte na jeden rok – vrátane limitu 1 550 jadrových hlavíc pripravených na použitie pre každú krajinu. Americký prezident Donald Trump na verejnú výzvu reagoval zmierlivo a pred novinármi vyhlásil, že takýto návrh „znie ako dobrý nápad“. K dohode však napokon nedošlo.
Odborníci: rozšírenie arzenálov je veľmi pravdepodobné
Podľa Pavla Podviga z Inštitútu OSN pre výskum odzbrojenia (UNIDIR) momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa podmienky zmluvy mali zachovať. Jadrový expert upozorňuje, že scenár rozširovania arzenálov je viac než realistický.
„Domnievam sa, že Spojené štáty pristúpia k zvýšeniu počtu rozmiestnených hlavíc,“ uviedol Podvig. Podľa neho by k podobnému kroku s vysokou pravdepodobnosťou pristúpilo aj Rusko.
Prečo je to technicky jednoduché
Spojené štáty dnes disponujú približne 400 medzikontinentálnymi balistickými raketami Minuteman III, umiestnenými v silách na severe Veľkých plání. Každá z nich v súčasnosti nesie jednu jadrovú hlavicu, hoci technicky dokáže niesť až tri.
V prípade zániku obmedzení by bolo možné počet hlavíc pripravených na odpálenie v krátkom čase výrazne zvýšiť. „Môj odhad je, že by to prebehlo pomerne rýchlo,“ uviedol Podvig. Podobnú kapacitu má aj Rusko, ktoré by podľa odborníkov dokázalo zvýšiť počet hlavíc pripravených na útok približne o 60 percent.
Do hry vstupuje Čína
Jedným z hlavných dôvodov, prečo Washington váha s ďalšími obmedzeniami, je rýchly rast čínskeho jadrového programu. Pri podpise New START v roku 2010 sa s takýmto vývojom prakticky nepočítalo.
„Najzásadnejšou zmenou v jadrovej rovnováhe je vzostup Číny ako výzvy pre Spojené štáty a Rusko,“ uviedol William Moon, bývalý šéf programu Cooperative Threat Reduction. Podľa neho bez jasnej predstavy o zámeroch Pekingu nebudú ani Washington, ani Moskva ochotné brzdiť modernizáciu svojich jadrových síl.
Správa Pentagonu z roku 2022 odhaduje, že Čína by mohla do roku 2035 disponovať až 1 500 jadrovými hlavicami.
Návrat logiky studenej vojny
Podvig upozorňuje, že Spojené štáty sa v blízkej budúcnosti môžu ocitnúť v situácii, keď budú čeliť dvom jadrovým superveľmociam naraz. V amerických strategických úvahách sa podľa neho objavuje predstava nasadenia väčšieho počtu hlavíc, ktoré by boli schopné zasiahnuť čínske raketové silá.
Takýto vývoj by však mohol vyvolať reťazovú reakciu. Čína by sa mohla rozhodnúť posilniť svoje kapacity, čím by sa roztočila špirála zbrojenia pripomínajúca najtemnejšie obdobia studenej vojny.
Viac zbraní neznamená viac bezpečia
Zástancovia kontroly jadrových zbraní varujú, že nový závod v zbrojení by mohol začať už v priebehu najbližších týždňov. Výkonný riaditeľ organizácie Arms Control Association Daryl Kimball zdôrazňuje, že zvyšovanie počtu jadrových hlavíc neprináša reálnu ochranu.
„Viac jadrových zbraní nikoho neurobí bezpečnejším. Spojené štáty už dnes disponujú silou, ktorá je viac než dostatočná na odrazenie útoku zo strany Ruska, Číny či ktoréhokoľvek iného jadrového štátu,“ uviedol Kimball.
Podľa neho by ďalšie zvyšovanie arzenálov mohlo narušiť krehkú rovnováhu odstrašovania, preťažiť nákladné modernizačné programy a zároveň urýchliť čínske jadrové ambície. „Ľudská civilizácia zostáva nebezpečne pripútaná k existencii jadrových zbraní a k prepojeným stratégiám jadrového odstrašovania,“ dodal.