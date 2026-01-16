Čína a Kanada uzavreli historickú dohodu: Bezvízový vstup, nižšie clá a trh zaplavia čínske elektromobily

PEKING - Čína umožní kanadským návštevníkom vstup do krajiny bez víz. Obe krajiny sa zároveň dohodli aj na vzájomnom znížení ciel na svoje výrobky, uviedol v piatok kanadský premiér Mark Carney po rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. Informuje o tom agentúra AFP.
Kanadský premiér privítal túto „historickú dohodu“ v rámci „nového strategického partnerstva“ s Čínou, ktorou sa uzavrela kapitola rokov diplomatických sporov, odvetných zatýkaní občanov oboch krajín a colných sporov, doplnila AFP. Po zavedení agresívnych ciel zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa na kanadské výrobky sa Carney snaží znížiť ekonomickú závislosť svojej krajiny od Spojených štátov, ktoré predstavujú jej hlavný trh, píše AFP. „Kanada a Čína dosiahli predbežnú, ale prelomovú obchodnú dohodu o odstránení obchodných bariér a znížení ciel,“ povedal Carney na tlačovej konferencii po stretnutí so Sim.
V rámci dohody sa očakáva, že Čína, ktorá bola kedysi najväčším trhom Kanady pre repku olejnú, zníži do 1. marca clá na repkové produkty z terajších 84 percent na približne 15 percent. Čína tiež umožní kanadským návštevníkom vstup do krajiny bez víz. Výmenou za to Kanada dovezie 49.000 čínskych elektrických vozidiel za nové zvýhodnené clá vo výške 6,1 percenta. „Ide o návrat k úrovni, ktorá existovala pred nedávnymi obchodnými spormi,“ vyhlásil Carney o dohode týkajúcej sa elektrických vozidiel.
Čínsky prezident privítal Carneyho vo Veľkej sieni ľudu a povedal, že čínsko-kanadské vzťahy dosiahli zlomový bod na ich poslednom stretnutí na summite krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). „Dá sa povedať, že naše minuloročné stretnutie otvorilo novú kapitolu v zlepšovaní čínsko-kanadských vzťahov,“ povedal Si kanadskému lídrovi. „Zdravý a stabilný rozvoj čínsko-kanadských vzťahov slúži spoločným záujmom našich dvoch krajín,“ uviedol.