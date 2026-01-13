Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Irán sťahuje armádu z námorných cvičení na juhu Afriky

Námorné cvičenia Will for Peace
Námorné cvičenia Will for Peace (Zdroj: X)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRETÓRIA - Irán sa na žiadosť Pretórie stiahne z námorného cvičenia, ktoré v súčasnosti prebieha pri pobreží Juhoafrickej republiky a na ktorom sa zúčastňuje viacero členských krajín skupiny BRICS, informoval portál News 24.

Juhoafrická republika po diplomatických rokovaniach požiadala Irán, aby stiahol svoje lode z námorného cvičenia Will for Peace a zúčastnil sa na ňom iba v úlohe pozorovateľa. Podľa News 24 Irán túto žiadosť prijal s pochopením. Dve plavidlá iránskeho námorníctva, ktoré už dorazili do JAR, sa tak nebudú zúčastňovať na cvičení, ktoré potrvá do 16. januára. Žiadosť Pretórie prišla v čase, keď nechce ďalej zhoršovať svoje vzťahy so Spojenými štátmi - najmä vzhľadom na prebiehajúce komplikované bilaterálne obchodné rokovania, uviedol portál News 24.

Denník The Wall Street Journal tento týždeň napísal, že Južná Afrika, ktorá je už aj tak v konflikte s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, riskuje ďalší hnev Washingtonu tým, že vo svojich vodách privíta iránske, ruské a čínske vojnové lode. Námorné cvičenie Will for Peace sa začalo 9. januára v južnom Atlantiku v blízkosti Mysu Dobrej nádeje. Zúčastňujú sa na ňom vojnové lode z Číny, Spojených arabských emirátov a Juhoafrickej republiky, ako aj ruská korveta Stojkij a stredný námorný tanker Jelňa z Baltskej flotily. Brazília, Indonézia a Etiópia sa na cvičení zúčastňujú ako pozorovatelia. Operačné velenie cvičenia zabezpečuje čínske námorníctvo.

Viac o téme: JARIránPretóriaNámorné cvičenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Alí Chameneí
Provládne zhromaždenia v Iráne sú počas protestov varovaním pre USA, uviedol vodca Chameneí
Zahraničné
Rusko odsudzuje pokusy o
Rusko odsudzuje pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu
Zahraničné
Friedrich Merz
Merz odsúdil brutálne násilie v Iráne: Ide podľa neho o znak slabosti, vyzýva na ochranu demonštrantov
Zahraničné
Na snímku z videa,
Na Blízkom východe to vrie: Irán varoval USA pred útokom! Izrael je v stave vysokej pohotovosti
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na myjavských kopaniciach začala lyžiarska sezóna
Na myjavských kopaniciach začala lyžiarska sezóna
Správy
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia a ženy podstupujú najviac tieto úpravy
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia a ženy podstupujú najviac tieto úpravy
Zoznam TV
Predstaviteľka Adely Ostrolúckej herečka Ivana Kološová, hrala vo filme prvýkrát
Predstaviteľka Adely Ostrolúckej herečka Ivana Kološová, hrala vo filme prvýkrát
Správy

Domáce správy

Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA ochromila
MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA ochromila dopravu! Uzavreli diaľnicu a letisko, zasadá kalamitný štáb
Domáce
Minister vnútra SR Matúš
Ústavný súd odmietol sťažnosť Šutaja Eštoka proti rozsudku v kauze čurillovci
Domáce
Nový zákon mení pravidlá:
Nový zákon mení pravidlá: DVE veľké zmeny pre tisíce zamestnancov! Pozrite, či sa vás to týka
Domáce
Na juhozápade Slovenska hrozí nebezpečná poľadovica, SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa – na severe sneží
Na juhozápade Slovenska hrozí nebezpečná poľadovica, SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa – na severe sneží
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Irán, námorné cvičenia
Irán sťahuje armádu z námorných cvičení na juhu Afriky
Zahraničné
Protesty v Iráne
Prvé hovory z izolovaného Teheránu: Obyvatelia sa po dňoch dovolali do zahraničia
Zahraničné
Senátor Mark Kelly, demokrat
Spor vo Washingtone: Senátor žaluje šéfa Pentagónu za protiústavný trest
Zahraničné
Kim Čong-un
Severná Kórea sa bojí o vodcu? Vymenila ochranku zodpovednú za jeho bezpečnosť
Zahraničné

Prominenti

Hudobný svet v smútku:
Hudobný svet v smútku: Ďalšia zbytočná smrť mladého umelca (†26)... Bojoval s démonmi
Zahraniční prominenti
Najväčšie poníženie Kamily Magálovej:
Najväčšie poníženie Kamily Magálovej: Všetci sa mi smiali... dnes mi tlieskajú!
Domáci prominenti
Karlos Vémola s manželkou
Vémola HNIJE vo väzení a jeho žena? Lela má v dome INÉHO chlapa!
Domáci prominenti
Princov pobočník z Popelky:
Princov pobočník z Popelky: Oslepol a... Zomrel taký mladý!
Osobnosti

Zaujímavosti

TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť
TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE?
Zaujímavosti
Horor na streche a
Horor na streche a v púšti: TOTO sú najhoršie sexuálne experimenty, aké sa kedy stali! TU sa na intímnosti NIKDY nehodia
Zaujímavosti
Zázračný nápoj? Toto sa
Zázračný nápoj? Toto sa deje s telom, ak pijete vodu s citrónom pred raňajkami
vysetrenie.sk
Vyhlásili ho za MŔTVEHO,
Vyhlásili ho za MŔTVEHO, zapli zips na vaku… o pár minút sa začal HÝBAŤ! Čo sa stalo, keď ho chceli BALZAMOVAŤ?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Tento kraj sa dočkal
Tento kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný prehľad
presov.zoznam.sk

Ekonomika

Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?

Šport

VIDEO Pastva pre oči! Slafkovského krásny gól a bodová žatva, darilo sa aj Černákovi, Nemec na tribúne
VIDEO Pastva pre oči! Slafkovského krásny gól a bodová žatva, darilo sa aj Černákovi, Nemec na tribúne
Juraj Slafkovský
Šokujúca tragédia: Bývalého klubového prezidenta zastrelili na pohrebe jeho matky
Šokujúca tragédia: Bývalého klubového prezidenta zastrelili na pohrebe jeho matky
Ligue 1
VIDEO Výsledky nehodné MS: Maďarsko inkasovalo proti Kanade poriadny gólový prídel
VIDEO Výsledky nehodné MS: Maďarsko inkasovalo proti Kanade poriadny gólový prídel
Ženský hokej
Nečakaný šok pre hviezdy z Parku princov: PSG v derby zlyhal a pohárový titul neobháji
Nečakaný šok pre hviezdy z Parku princov: PSG v derby zlyhal a pohárový titul neobháji
Coupe de France

Auto-moto

Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Aktuality

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Rady a tipy

Technológie

Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
Umelá inteligencia
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Veda a výskum
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Veda a výskum
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Windows

Bývanie

10 dobrých rád, s ktorými vyhrejete studenú izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
10 dobrých rád, s ktorými vyhrejete studenú izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov

Pre kutilov

Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľkolepý návrat do Dunaja: Ráchel Šoltésová prekvapí svojim príchodom v obľúbenom seriáli, toto vieme o novej sérii
Slovenské celebrity
Veľkolepý návrat do Dunaja: Ráchel Šoltésová prekvapí svojim príchodom v obľúbenom seriáli, toto vieme o novej sérii
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA ochromila
Domáce
MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA ochromila dopravu! Uzavreli diaľnicu a letisko, zasadá kalamitný štáb
Nový zákon mení pravidlá:
Domáce
Nový zákon mení pravidlá: DVE veľké zmeny pre tisíce zamestnancov! Pozrite, či sa vás to týka
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Rusko chystá mohutný úder už v najbližších dňoch
Nový rok - nové
Domáce
Nový rok - nové pravidlá: Sociálna poistovňa upozorňuje na zmenu, vyššie dôchodky!

Ďalšie zo Zoznamu