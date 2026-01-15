Ďalší zásah v Karibiku: Spojené štáty opäť zadržali ropný tanker napojený na Venezuelu

WASHINGTON - Spojené štáty zadržali v Karibskom mori v poradí už šiesty ropný tanker napojený na Venezuelu. Oznámilo to vo štvrtok Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) na sociálnych sieťach, informujú agentúry AP a AFP.
Tanker Veronica zadržali americké sily počas operácie „pred úsvitom a bez incidentov“ a SOUTHCOM operujúce v Karibiku, Strednej a Južnej Amerike z akcie uverejnilo aj videozáznam.„Jediná ropa, ktorá opustí Venezuelu, bude ropa, ktorá bude koordinovaná riadne a zákonne. Ministerstvo vojny v spolupráci s medzirezortnými partnermi bude brániť našu vlasť tým, že ukončí nelegálnu činnosť a obnoví bezpečnosť na západnej pologuli,“ napísalo SOUTHCOM na sociálnej sieti X. „Motorový tanker Veronica predtým preplával cez venezuelské vody a plavil sa v rozpore s karanténou sankcionovaných plavidiel v Karibiku zavedenou prezidentom Trumpom,“ napísala na sociálnych sieťach ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.