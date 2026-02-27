Viktor Orbán v Budapešti: Spojené štáty vnímajú Európsku úniu ako rivala, nie ako partnera pre dialóg

BUDAPEŠŤ - Americký prezident Donald Trump podľa maďarského premiéra Viktora Orbána zatriasol transatlantickými vzťahmi a presadzuje nový prístup voči Európe. Spojené štáty nevnímajú Európsku úniu ako intelektuálneho partnera, ale ako rivala, a to je potrebné prijať, vyhlásil Orbán v piatok na úvod 12. ročníka konferencie predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny a juhovýchodnej Európy v Budapešti. Informuje o tom osobitná spravodajkyňa TASR.
Podľa Orbána však bruselská elita nevie, ako má na nového amerického prezidenta reagovať. Nie je však podľa neho potrebné hľadať intelektuálnu či hodnotovú symbiózu, ale zamerať sa na bilaterálne rokovania a hájenie vlastných záujmov. K vojne na Ukrajine Orbán povedal, že v Európe prevládajú dva názory. Väčšina krajín podľa neho urobila rozhodnutie, že Ukrajina musí túto vojnu vyhrať a je to možné dosiahnuť na bojisku.
„Zastávame názor, že túto vojnu nemožno ukončiť na bojisku,“ pripomenul svoj názor s tým, že potrebné sú mierové rokovania aj za účasti Ruska, ktoré podľa neho od začiatku vojny ekonomicky zoslablo. Výsledkom rokovaní by mala byť nová bezpečnostná architektúra týkajúca sa nielen Ukrajiny, ale aj celej Európy a Ruska. Jej súčasťou podľa Orbána musí byť dohoda o nešírení zbraní. Orbán na záver poradil krajinám západného Balkánu, aby si pripravili vlastnú národnú stratégiu a nespoliehali sa iba na EÚ. Zároveň im prisľúbil podporu Maďarska.
Predseda maďarského parlamentu László Kövér vo svojom vystúpení poznamenal, že proces rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu trvá už viac ako 20 rokov. Zároveň upozornil, že tento proces sa zrejme len tak skoro neskončí. Maďarsko podľa jeho slov podporuje čo najrýchlejší vstup krajín juhovýchodnej Európy do EÚ.