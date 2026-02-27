KDH opäť navrhuje prísnejšiu reguláciu hazardu: Chce obmedziť reklamu a zvýšiť odvody do štátnej kasy

BRATISLAVA - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR opäť predložiť návrh zákona, ktorým by sa obmedzila reklama na hazardné hry. Zároveň navrhne aj zvýšenie odvodu z hazardných hier na jednotnú úroveň 37 %. V piatok to na brífingu oznámil poslanec hnutia Marián Čaučík.
archívne video
„Štát má hazard regulovať,“ povedal Čaučík. „Chceme obmedziť reklamu na hazard od šiestej do 22. hodiny. Hazard je negatívna externalita, nemusí byť propagovaný tak, ako sme boli toho svedkami. A naozaj, reklama na hazard vyskakovala na všetkých ľudí, ktorí pozerali olympijské prenosy, špeciálne ľadový hokej, ktorý je na Slovensku populárny,“ dodal poslanec. Podobné obmedzenie už KDH navrhovalo v minulosti, no nebolo vládnou koalíciou akceptované.
Druhým opatrením proti hazardu má byť zvýšenie efektívnej sadzby odvodu z hazardu. Ten by mal byť podľa návrhu KDH zvýšený a zjednotený na úrovni 37 %. Do štátneho rozpočtu by to podľa Čaučíka prinieslo dodatočných 200 miliónov eur.
V minulom roku Slováci uzatvorili stávky v celkovej výške 26,77 miliardy eur, pričom na výhrach im bolo vyplatených 25,22 miliardy eur. Na hazardných hrách tak celkovo minuli 1,55 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje nárast o 7,2 %. Odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier dosiahol vlani 369,9 milióna eur.