Trump je pri chuti: Má záujem prevziať kontrolu nad ďalšou krajinou! TOTO by bol podľa neho dobrý prezident

WASHINGTON - Po Venezuele si americký prezident Donald Trump vybral ďalší cieľ. Tentoraz obrátil pozornosť na Kubu, ktorej adresoval ostré varovanie a vyzval ju na dohodu. Zároveň naznačil, kto by sa mu pozdával ako budúci prezident karibského ostrova.
Trump pritvrdzuje voči Havane
Americký prezident Donald Trump po nedávnych vyhláseniach o Venezuele rozšíril svoju rétoriku aj na Kubu. Komunistickú vládu v Havane vyzýva, aby pristúpila na dohodu so Spojenými štátmi, inak jej hrozia bližšie nešpecifikované dôsledky.
Na sociálnej sieti Truth Social Trump v nedeľu uviedol, že Kuba bola dlhé roky závislá od venezuelskej ropy a financií. Podľa neho sa však toto obdobie končí.
„Na Kubu už nebude prúdiť žiadna ropa ani peniaze. Vôbec nič. Dôrazne im odporúčam, aby sa dohodli skôr, než bude neskoro,“ odkázal prezident. Konkrétne následky, ktoré by Havana mohla pocítiť, však nerozviedol.
Rubio ako prezident Kuby?
Trump zároveň zdieľal príspevok jedného zo svojich podporovateľov, ktorý naznačoval radikálnu predstavu o budúcom vedení ostrovného štátu. Autor statusu tvrdil, že Kubu by mal viesť súčasný americký minister zahraničných vecí.
„Marco Rubio bude prezidentom Kuby,“ stálo v zdieľanom texte. Trump naň reagoval stručne, no výstižne: „To mi znie dobre.“
Na čele Kuby je v súčasnosti prezident Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ktorý prevzal moc po bratovi Fidela Castra a pokračuje v autoritárskom kurze krajiny.
Po Venezuele ďalší cieľ?
Ako upozornil portál The Hill, Trumpove vyjadrenia prichádzajú krátko po udalostiach okolo Venezuely. Po tom, čo Spojené štáty uniesli venezuelského prezidenta Nicolása Madura, viacerí republikánski politici naznačujú, že ďalším bodom záujmu Washingtonu by mohla byť práve Kuba.
Sám Marco Rubio tieto špekulácie nepriamo podporil. „Keby som dnes žil v Havane a bol členom vlády, minimálne trochu by som sa obával,“ odkázal. Rubio pochádza z rodiny kubánskych emigrantov, ktorí po nástupe Castra utiekli do USA.
Staré sny o slobodnej Kube
Stanica CNN pripomenula pasáž z Rubiovej knihy z roku 2012, v ktorej opisuje svoje detstvo a politické sny. Ako píše, už ako chlapec sa chválil ambicióznymi predstavami.
„Hovoril som, že jedného dňa povediem armádu exulantov, zvrhnem Fidela Castra a stanem sa prezidentom slobodnej Kuby,“ uvádza Rubio v knihe.
Na muške môžu byť aj ďalšie štáty
Podľa webu Axios však Kuba nemusí byť jedinou krajinou, na ktorú sa Trump momentálne zameriava. Administratíva údajne zvažuje kroky aj voči ďalším štátom Latinskej Ameriky.
V súvislosti so socializmom a drogovými kartelmi sa v zákulisí spomína možná akcia proti Kolumbii, a dokonca aj proti susednému Mexiku.