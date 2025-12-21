Brazílsky prezident vyzýva európskych lídrov na viac odvahy: Dôvodom je ďalší odklad obchodnej dohody

RIO DE JANEIRO - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyzval európskych lídrov, aby prejavili viac odvahy a politickej vôle. Dôvodom bol ďalší odklad finalizácie obchodnej dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a štátmi Mercosuru. Informuje o tom správa agentúry DPA.
„Európa sa, žiaľ, ešte nerozhodla. Európski lídri požiadali o viac času na dodatočné opatrenia na ochranu poľnohospodárstva,“ povedal Lula v sobotu (20. 12.) na samite krajín skupiny Mercosur v Brazílii. Dodal, že bez politickej vôle a odvahy nebude možné uzavrieť rokovania, ktoré trvajú už 26 rokov. Lula ešte v stredu (17. 12.) adresoval EÚ ultimátum. „Ak to neurobíme teraz, Brazília počas môjho mandátu dohodu nepodpíše.“ V sobotu však svoj postoj zmiernil. Uviedol, že telefonoval s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, ktorá ho uistila, že bude pripravená dohodu podpísať začiatkom januára. „Dohoda bude uzavretá a dúfam, že by mohla byť podpísaná v prvom mesiaci paraguajského predsedníctva Mercosuru,“ povedal Lula.
Dohoda mala byť pôvodne podpísaná práve na sobotnom samite v Brazílii. Meloniová však nedávno oznámila, že zatiaľ nie je pripravená na to, aby súhlasila s plánovanou dohodou so štvoricou krajín Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj, čo znamenalo, že v EÚ nie je potrebná väčšina na podpis dohody. Podľa Európskej komisie (EK) by nová zóna voľného obchodu s viac než 700 miliónmi obyvateľov bola najväčšia svojho druhu na svete a vyslala by signál proti protekcionistickej colnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dohoda počíta s rozsiahlym odbúraním ciel a obchodných bariér medzi EÚ a štyrmi štátmi Mercosuru. Rokovania o voľnom obchode sa začali už v roku 1999. Bolívia sa medzičasom k bloku pridala, no nie je súčasťou dohody. Venezuela má pozastavené členstvo.