Kubánsky prezident vyjadril podporu Venezuely: Reaguje na zadržanie Nicolása Madura

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. (Zdroj: X/arielmaceo86)
TASR

HAVANA - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v rozhovore s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou vyjadril podporu Caracasu po tom, ako Spojené štáty zadržali venezuelského exprezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP.

„Vyjadril som našu podporu a solidaritu,“ napísal Díaz-Canel na platforme X o svojom rozhovore s Rodríguezovou. V príspevku tiež potvrdil záujem o pokračujúce posilňovanie „historických vzťahov bratstva a spolupráce“ s Caracasom.

Dočasná venezuelská prezidentka prevzala funkciu hlavy štátu po vojenskej operácii USA z 3. januára, keď americké špeciálne jednotky zajali Madura a jeho manželku a previezli ich pred súd do New Yorku. Pri akcii vo Venezuele zahynuli desiatky ľudí vrátane 32 kubánskych vojakov, z ktorých časť bola súčasťou Madurovej ochranky. Díaz-Canel operáciu Washingtonu odsúdil a zajatie Madura a jeho manželky označil za únos.

AFP doplnila, že Venezuela bola dlhoročným spojencom Kuby, poskytovala jej peniaze a lacnú ropu výmenou za vyslanie kubánskych lekárov, športových trénerov a iných odborníkov, ktorí pracovali vo Venezuele.

Robert Fico.
Fico pred mimoriadnym summitom: EÚ by sme nemali ignorovať, ale ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Prichádza pozvoľné otepľovanie so zrážkami a poľadovicou
Domáce
FOTO Požiar prístreška v Miloslavove.
Hasiči zasahovali vo štvrtok pri požiari prístreška v Miloslavove
Domáce
V Košiciach vzniklo nové stredoškolské zastupiteľstvo: 64 mladých bude ovplyvňovať dianie v meste
V Košiciach vzniklo nové stredoškolské zastupiteľstvo: 64 mladých bude ovplyvňovať dianie v meste
Nemecký kancelár Friedrich Merz
Začal mimoriadny summit EÚ v reakcii na Trumpovo úsilie získať Grónsko
Zahraničné
Príslušníci španielskej Občianskej gardy
Počet obetí železničnej katastrofy v Andalúzii stúpol na 45: Záchranári našli ďalšie telá
Zahraničné
Vladimir Solovjov
Hrozivé slová z Moskvy: Kremeľ sa raduje! Trump sám rozbije NATO, Európania budú vazali
Zahraničné
VIDEO Nela Slováková sa
VIDEO Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Domáci prominenti
Nominácie na Oscara 2026
Film so 16 nomináciami prekonal oscarový rekord: Je to HOROR! Tromfol aj TITANIC.
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálu Six
Premiéra muzikálu Six: Fašiangová s famíliou a... Toto je Bernasovskej dcéra? Úplná podoba!
Domáci prominenti
FOTO Monika Jákliová
IDENTITA Jákliovej (†31) snúbenca ODHALENÁ: Týmito slovami sa lúči muž, ktorý si získal jej srdce!
ANGELA WHITE
Pravidlá, ktoré vás zaskočia: Slávna pornoherečka opísala prísny systém v zákulisí filmov pre dospelých! Čo je zakázané?
Zaujímavosti
Obsah železa, horčíka, fosforu
Obsah železa, horčíka, fosforu či vitamínu B pečením v tejto strukovine nezmeníte: Navyše znižuje LDL cholesterol!
vysetrenie.sk
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou:
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou: V oblasti s hláseniami UFO sa objavila žiariaca špirála! Návšteva z vesmíru?
Zaujímavosti
Cvičil len jeden sval!
Zarážajúci experiment: Trénuje výhradne jeden sval a odmieta prestať! Pozrite sa, čo to urobilo s jeho telom
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!

VIDEO To čo bolo za akciu? Juraj Slafkovský sa baví aj na trénigoch, čistá hokejová genialita
VIDEO To čo bolo za akciu? Juraj Slafkovský sa baví aj na trénigoch, čistá hokejová genialita
Juraj Slafkovský
Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Lyžovanie
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Niké liga
FC Viktoria Plzeň – FC Porto: Online prenos zo 7. kola Európskej ligy
FC Viktoria Plzeň – FC Porto: Online prenos zo 7. kola Európskej ligy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Armádne technológie
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Android
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Filmy a seriály
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Vladimir Solovjov
Zahraničné
Hrozivé slová z Moskvy: Kremeľ sa raduje! Trump sám rozbije NATO, Európania budú vazali
Rodinné stretnutie sa zmenilo
Zahraničné
Rodinné stretnutie sa zmenilo na KRVÁK: Muž (29) zaútočil na vlastnú matku (51), tiekol aj alkohol!
Dánsky europoslanec už totálne
Zahraničné
Dánsky europoslanec už totálne stratil nervy: Trumpovi poslal vulgárny odkaz priamo v parlamente!
Ako totálny blázon! VIDEO
Domáce
Ako totálny blázon! VIDEO Muž sa rútil Novými Zámkami stredom cesty: Na priechode takmer zrazil skupinu detí

