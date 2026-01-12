Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Šokujúca reakcia Kremľa: Nové mierové návrhy EÚ a USA rozniesol v zuboch! Putin hovorí o novej osi vojny

Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Bednyakov)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Kremeľ opäť zmietol zo stola mierové návrhy Európy a Spojených štátov. Podľa Moskvy nejde o snahu ukončiť boje, ale o pokračovanie konfliktu inými prostriedkami. Vyhlásenia zazneli v čase, keď Rusko zosilnilo útoky na Ukrajinu a po prvý raz použilo novú hypersonickú strelu Orešnik.

Mier podľa Západu? Moskva hovorí o podvode

Ruský prezident Vladimir Putin znovu odmietol iniciatívy, ktoré majú viesť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Kremeľ ich prezentuje ako falošné mierové plány a tvrdí, že Európa spolu so Spojenými štátmi vytvárajú takzvanú „skutočnú os vojny“.

Podľa ruského ministerstva zahraničných vecí návrh dohody, ktorý Ukrajine sľubuje bezpečnostné záruky, nemá s mierom nič spoločné. Moskva tvrdí, že dokument je podľa nej vzdialený akémukoľvek reálnemu urovnaniu konfliktu a namiesto stabilizácie regiónu má viesť k ďalšej militarizácii. Uviedol to spravodajský web britskej stanice GB News.

Multinárodné jednotky ako červená čiara

Najväčšiu kritiku Kremľa vyvoláva plán na vytvorenie mnohonárodnej vojenskej prítomnosti na ukrajinskom území. Ruská strana tvrdí, že jadrom návrhu je rozmiestnenie zahraničných síl, ktoré by mali pomáhať s obnovou ukrajinskej armády a posilniť odstrašenie po prípadnom ukončení bojov.

Práve tento bod Moskva používa ako argument, že Západ podľa nej nemá záujem o skutočný mier, ale o dlhodobé udržiavanie napätia.

Útoky pokračujú, Rusko nasadilo novú zbraň

Ako upozornil britský denník The Independent, odmietnutie mierových iniciatív prišlo v čase, keď Rusko výrazne zintenzívnilo vojenské operácie. V noci na piatok odpálilo hypersonickú balistickú strelu stredného doletu Orešnik, ktorá zasiahla cieľ na západe Ukrajiny, len niekoľko desiatok kilometrov od poľských hraníc.

Ukrajinské úrady informovali, že pri kombinovaných útokoch dronov a rakiet zahynuli v Kyjeve najmenej štyria ľudia, desiatky ďalších utrpeli zranenia a tisíce domácností zostali bez elektriny a vykurovania.

Varovanie pred hrozbou pre Európu

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil úder tak blízko hraníc Európskej únie a NATO za vážnu bezpečnostnú hrozbu. Ostro odmietol ruské tvrdenia, že útok bol reakciou na údajný pokus o zásah Putinovej rezidencie.

„Je absurdné, že sa Rusko snaží ospravedlniť tento úder vymysleným ‚útokom‘, ku ktorému nikdy nedošlo,“ vyhlásil Sybiha.

Podľa neho použitie balistickej strely stredného doletu v blízkosti hraníc EÚ a NATO predstavuje globálne riziko. „Takéto konanie si vyžaduje globálnu odpoveď,“ dodal.

Zelenskyj: Ohrozené sú viaceré metropoly

Na riziká upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pripomenul, že v prípade nasadenia takýchto zbraní nejde len o Ukrajinu.

„Z pohľadu balistických striel stredného doletu ide o rovnakú výzvu pre Varšavu, Bukurešť, Budapešť aj ďalšie európske metropoly,“ uviedol. Podľa Zelenského by mali všetky susedné krajiny brať ruské kroky s maximálnou vážnosťou.

Diplomacia pokračuje, OSN sa bude témou zaoberať

Zatiaľ čo Moskva hovorí o „osi vojny“, Kyjev pokračuje v diplomatických rokovaniach. Ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov potvrdil, že s americkou stranou je v každodennom kontakte a diskutuje o rámci možného ukončenia konfliktu.

Európske štáty zároveň zvyšujú prípravy na prípadné nasadenie jednotiek po prímerí. Použitie novej ruskej hypersonickej zbrane by sa malo v pondelok stať aj témou rokovania Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.

Viac o téme: USAVladimir PutinUkrajinaKremeľMierové návrhy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruský premiér Michail Mišustin
A je to jasné: Čo sa stane, keď Putin zomrie? TOTO bude jeho priamy nástupca, tvrdí expert
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin v novoročnom prejave: Rusko verí vo svoju armádu a jej víťazstvo!
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin schválil zákon, ktorý Rusku povoľuje odmietnuť zahraničné rozsudky
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin v liste Kimovi oslavuje neporaziteľné priateľstvo so Severnou Kóreou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Správy
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Správy
Mínusové teploty umožnili korčuľovanie na mnohých prírodných klziskách
Mínusové teploty umožnili korčuľovanie na mnohých prírodných klziskách
Správy

Domáce správy

Aktualizujeme MIMORIADNE Po strašnom prípade
MIMORIADNE Po strašnom prípade na východe hlási takmer identický PREPAD ďalšia herňa: Páchateľ mal nôž!
Domáce
FOTO Slovensko zviera mráz: Teploty
Slovensko zviera mráz: Teploty môžu klesnúť až na -15 °C! Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom
Domáce
Fungujú tak tisíce ľudí,
Fungujú tak tisíce ľudí, je to však NELEGÁLNE! Pokuty za TÚTO prácu idú hore: Vyfasovať môžete od 4 000 do 200 000
Domáce
AKTUÁLNE ŤAŽKÁ NEHODA dvoch kamiónov: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky
AKTUÁLNE ŤAŽKÁ NEHODA dvoch kamiónov: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky
Banská Bystrica

Zahraničné

Reakcia na krvavý útok
Reakcia na krvavý útok v Sydney: Austrálsky parlament zasadne skôr! Chystá zákony proti antisemitizmu
Zahraničné
Andrius Kubilius
Kubilius navrhuje revolúciu v obrane: Európska únia má zvážiť stálu armádu so 100-tisíc vojakmi
Zahraničné
Vladimir Putin
Šokujúca reakcia Kremľa: Nové mierové návrhy EÚ a USA rozniesol v zuboch! Putin hovorí o novej osi vojny
Zahraničné
FOTO Ohnivá pohroma v Patagónii!
Ohnivá pohroma v Patagónii! Požiare zničili vyše 15-tisíc hektárov porastov: Nasadené sú stovky záchranárov
Zahraničné

Prominenti

Teyana Taylor
Slávna herečka na červenom koberci: Nedala sa prehliadnuť... Chýbali jej už len krídla!
Zahraniční prominenti
NAHOTA je stále v
NAHOTA je stále v kurze: Heidi Klum HORE BEZ a slávny spevák... Čo to tam skrývaš?
Domáci prominenti
Ex zať Marušky (†71)
Ex zať Marušky (†71) z Byl jednou jeden král, ktorý viedol SEKTU: Svadba s 18-ročnou ženou!
Domáci prominenti
Miroslava Fabušová
ŠKANDÁLY Fabušovej (†42): Havarovala s Kollárom, vyhadzov z Let's Dance, aj jazda pod vplyvom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Muž spadol do horúceho
Vedci odhalili miesto, kde sa zrodil život na Zemi! Kolíska života môže byť na dne oceánu: Tajomné hydrotermálne prieduchy
Zaujímavosti
MIMORIADNY objav vo Veľkej
MIMORIADNY objav vo Veľkej Británii: VZÁCNY nález rozšíri znalosti archeológov! Vojnové trofeje
Zaujímavosti
Svaly už nefrčia? TO,
Svaly už nefrčia? TO, čo sa páči dvadsiatničkám, staršie ženy nechcú ani vidieť! Veda vysvetľuje prečo
Zaujímavosti
Šťava z tejto zeleniny
Šťava z tejto zeleniny vám zníži tlak, podporí mozog a zlepší trávenie
vysetrenie.sk

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!
TOP 10 najdrahších obrazov vydražených v roku 2025: Ich hodnota je v desiatkach miliónov!
TOP 10 najdrahších obrazov vydražených v roku 2025: Ich hodnota je v desiatkach miliónov!
Kedysi umýval okná, dnes je miliardár: Šéf Robloxu prezradil svoju najlepšiu radu!
Kedysi umýval okná, dnes je miliardár: Šéf Robloxu prezradil svoju najlepšiu radu!

Šport

Nezastaviteľná Lopušanová predviedla gólový galakoncert: Slovensko na MS oslavuje prvé víťazstvo!
Nezastaviteľná Lopušanová predviedla gólový galakoncert: Slovensko na MS oslavuje prvé víťazstvo!
Ženský hokej
VIDEO Fantázia! 18-ročný Kapustík zažil víkend snov, neuveriteľný skok a najväčší úspech v kariére
VIDEO Fantázia! 18-ročný Kapustík zažil víkend snov, neuveriteľný skok a najväčší úspech v kariére
Ostatné
Veselé pondelkové ráno pre slovenský tenis: Hrunčáková deklasovala súperku na Australian Open
Veselé pondelkové ráno pre slovenský tenis: Hrunčáková deklasovala súperku na Australian Open
Australian Open
Po ďalšej prehre sám ponúkol rezignáciu: Český klub po necelých troch rokoch prišiel o trénera
Po ďalšej prehre sám ponúkol rezignáciu: Český klub po necelých troch rokoch prišiel o trénera
Česko

Auto-moto

Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Aktuality
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Kariérny rast
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Rady a tipy
Tukožrútska polievka: Ako ju pripraviť a je pre vás vhodná?
Tukožrútska polievka: Ako ju pripraviť a je pre vás vhodná?
Výber receptov

Technológie

Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Správy
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Veda a výskum
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Vesmír
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Veda a výskum

Bývanie

Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali

Pre kutilov

Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z Golden Globes 2026: Jennifer Lawrence ohúrila v kvetinovej róbe, úchvatná Selena Gomez a ďalšie
Zahraničné celebrity
Róby z Golden Globes 2026: Jennifer Lawrence ohúrila v kvetinovej róbe, úchvatná Selena Gomez a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trapas v priamom prenose
Zahraničné
Trapas v priamom prenose pred kamerami: Známa NOVINÁRKA vybuchla pri otázke o Bratislave, Slováci zúria!
MIMORIADNE Po strašnom prípade
Domáce
MIMORIADNE Po strašnom prípade na východe hlási takmer identický PREPAD ďalšia herňa: Páchateľ mal nôž!
Fungujú tak tisíce ľudí,
Domáce
Fungujú tak tisíce ľudí, je to však NELEGÁLNE! Pokuty za TÚTO prácu idú hore: Vyfasovať môžete od 4 000 do 200 000
Vladimir Putin
Zahraničné
Šokujúca reakcia Kremľa: Nové mierové návrhy EÚ a USA rozniesol v zuboch! Putin hovorí o novej osi vojny

Ďalšie zo Zoznamu