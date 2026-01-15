Za elektrinu platíte možno zbytočne veľa: Výmena jediného zariadenia ušetrí stovky eur, experti apelujú na Slovákov

BRATISLAVA - Elektrina môže vyjsť niektorých Slovákov veľmi draho. Nepomáhajú tomu ani aktuálne konsolidácie verejných financií či iné externality. Vedeli ste však, že niektorí za elektrinu možno platia viac, ako by mohli? Po výmene kľúčového zariadenia vraj vedia po novom ušetriť aj vyše 200 eur ročne. Čo je za tým?
Na možnosť výmeny a následnú možnosť ušetriť na účtoch pri týchto zariadeniach upozornila televízia Markíza. Ide pritom o štandardnú a nevyhnutnú súčasť každého domu či bytového domu. Sú to ističe. Najnovší projekt pochádza z dielne Úradu na reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Zníženie výkonov ističov môže pre niektoré domácnosti znamenať úsporu aj niekoľkých stoviek eur na účtoch za rok. Prebytočnú elektrinu navyše štát môže distribuovať tým, ktorí si práve postavili dom, alebo to núdzovo potrebujú práve oni.
Optimalizácia elektrickej siete a šetrenie prostriedkov
Bola to však aj Stredoslovenská distribučná, ktorá ešte pred niekoľkými mesiacmi oslovila domácnosti listom, aby si skontrolovali nadbytočný výkon svojich ističov. Ak boli predimenzované, blokovali kapacitu iným ľuďom a navyše došlo k preplácaniu elektrického prúdu. Kedysi sa montovali "pre istotu" a nestálo to ani halier navyše. Fixná zložka od 1. júla 2025 však všetko mení a treba si ustriehnuť každú drobnosť.
V prípade, že sa domácnosť rozhodne neznížiť prebytočnú výkonnosť ističov, bude platiť viac. V niektorých prípadoch môže ísť aj o stovky ročne. "V Slovenskej republike sa takto doposiaľ podarilo uvoľniť nevyužitú kapacitu elektrických vedení celkovo v objeme viac ako 45 megawattov," povedal televízii Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO.
"Pri sadzbe D5, ak by znížil istič z 3x63 ampér na 3x25 ampér, môže ušetriť viac ako 200 eur za rok," spresnil Vladislav Jurík, riaditeľ Sekcie regulácie Stredoslovenskej distribučnej.