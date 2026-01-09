Pri téme USA a Grónska je dôležité sledovať vývoj rokovaní, uviedol Kaliňák

BrBRATISLAVA - V súvislosti so situáciou s USA a Grónskom je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) dôležité sledovať vývoj rokovaní medzi Dánskom a Spojenými štátmi. Otázkou podľa neho bude ich výsledok. Vyplýva to z jeho odpovede na novinársku otázku po piatkovom rokovaní vlády. Minister tiež zdôraznil, že ide o senzitívnu tému.
Kaliňák považuje USA za partnera NATO, ktorý si plnohodnotne uvedomuje jednotlivé pravidlá medzinárodného práva. „Ja vnímam, že Dánsko má svoje zmluvy so Spojenými štátmi, má tam vojenskú americkú základňu a že sa to bude diať prostredníctvom väčšej vojenskej prítomnosti spojenca u spojenca. Nemyslím si, že to bude urobené nejakou vyloďovacou inváziou Spojených štátov v Grónsku, o tom vážne pochybujem,“ povedal.
video
Spojené štáty potrebujú Grónsko
Trump po intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN povedal, že oficiálnym stanoviskom vlády USA je, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov. Biely dom tvrdí, že Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy“ jednou z možností.
V súvislosti s Grónskom sa na budúci týždeň stretne americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s predstaviteľmi Dánska. Rubio podotkol, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť. Už vo štvrtok (8. 1.) sa s poradcami Trumpa podľa agentúry AP stretli vyslanci Dánska a Grónska.