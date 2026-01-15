V Minneapolise postrelili federálne orgány muža z Venezuely po útoku na agenta

WASHINGTON - Americké federálne bezpečnostné zložky v stredu v meste Minneapolis postrelili do nohy jednu osobu po tom, ako „násilne napadla“ agenta, informovalo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Podľa rezortu konal federálny agent v sebaobrane, informujú o tom stanice NBC News a CNN.
Federálne orgány vykonávali dopravnú kontrolu u muža z Venezuely, ktorý podľa DHS prišiel do Spojených štátov v roku 2022, no v krajine sa nachádzal nelegálne.
Útek a útok na agenta
Muž z miesta činu ušiel vo svojom vozidle, narazil do zaparkovaného auta a následne ušiel pešo, dodalo ministerstvo. „Agent podozrivého dobehol a pokúsil sa ho zadržať, keď sa podozrivý začal brániť a násilne napadol agenta,“ uvádza DHS na platforme X. Počas toho vyšli z neďalekého bytu ďalšie dve osoby a napadli úradníka lopatou na sneh a rukoväťou na metlu, dodalo ministerstvo.
Obranné výstrely
Federálny agent vystrelil „obranné výstrely“ po tom, čo sa podozrivý vyslobodil a taktiež na neho začal útočiť. Náboje ho zasiahli do nohy. Agent bezpečnostných zložiek aj podozrivý sú v súčasnosti v nemocnici a dve spomínané osoby, ktoré na agenta útočili tiež, sú vo väzbe, uviedlo DHS.
ICE nedávno zastrelilo ženu
Podľa agentúry AP sa streľba odohrala približne sedem kilometrov severne od miesta, kde agent Imigračného a colného úradu (ICE) minulý týždeň v stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú. Predstavitelia Minneapolisu na X potvrdili, že „pracujú na potvrdení ďalších podrobností“.
„Tento útok na ďalšieho odvážneho člena bezpečnostných zložiek sa odohral v čase, keď najvyšší predstavitelia štátu Minnesota, guvernér Walz a starosta Frey, aktívne podporujú organizovaný odpor voči ICE a federálnym bezpečnostným zložkám,“ konštatovalo DHS v príspevku na X.
„Ich nenávistná rétorika a odpor voči mužom a ženám, ktorí sa jednoducho snažia robiť svoju prácu, musia skončiť. Federálni agenti čelia 1300-percentnému nárastu útokov proti nim počas toho, ako riskujú svoje životy, aby zadržali zločincov a ľudí, ktorí porušujú zákon,“ uzavrel rezort.