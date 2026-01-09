Iránska televízia prelomila mlčanie o demonštráciách! Zomrelo už najmenej 45 ľudí

TEHERÁN - Iránska štátna televízia dnes prelomila mlčanie o demonštráciách, ktoré cez noc zachvátili krajinu. Tvrdia, že násilnosti a požiare rozpútali "teroristickí agenti" Spojených štátov a Izraela. Krátka reportáž o protestoch bola nenápadne zaradená do ranného vysielania štátnej televízie o 8.00 h miestneho času (6.00 h SEČ) a predstavuje prvé oficiálne vyjadrenie k najnovším demonštráciám, píše agentúra AP.
Protesty sprevádzalo násilie
Podľa reportáže iránskej štátnej televízie protesty sprevádzalo násilie, ktoré si vyžiadalo obete, bližšie podrobnosti však v reportáži neboli. Televízia ďalej uviedla, že počas protestov došlo k útokom na "automobily občanov, motocykle i verejné prostriedky, ako je metro, hasičské vozidlá a autobusy". Protesty, ktoré sú najväčšie za tri roky, začali 28. decembra v Teheráne obchodníci rozhorčení poklesom hodnoty iránskej meny. Postupne sa k nim pridali ďalšie skupiny obyvateľov vrátane vysokoškolských študentov a demonštrácie získali politický ráz.
Iránska vláda odpojila internet
Iránska vláda odpojila internet aj medzinárodné telefónne spojenie, čo výrazne sťažuje kontakt s ľuďmi vo vnútri islamskej republiky. Agentúra AFP vo štvrtok s odvolaním sa na organizáciu Iran Human Rights (IHR) uviedla, že protirežimové protesty v Iráne si od prelomu roka vyžiadali už najmenej 45 obetí. Aktivisti podľa agentúry AP uviedli, že protesty sa rozšírili do všetkých provincií krajiny. Syn bývalého iránskeho šáha Rezá Pahlaví, ktorý žije v exile a býval korunným princom, vyzval Iráncov, aby vyšli do ulíc vo štvrtok a v piatok o 20.00 h (18.00 h SEČ). Podľa serveru Euro News demonštranti v Teheráne skandovali "smrť diktátorovi", "smrť islamskej republike", zatiaľ čo iní prevolávali "šáh sa vráti".
"Rád by som poďakoval lídrovi slobodného sveta, prezidentovi Trumpovi, za to, že znovu potvrdil svoj záväzok pohnať režim k zodpovednosti. Je načase, aby ho nasledovali aj ďalší, vrátane európskych lídrov, prelomili mlčanie a konali dôraznejšie na podporu iránskeho ľudu, "uviedol Pahlaví v príspevku v noci na dnes. "Vyzývam ich, aby využili všetky dostupné technické, finančné i diplomatické prostriedky na obnovenie komunikačných kanálov pre obyvateľov Iránu, aby ich hlas a ich vôľu mohli byť počuť aj vidieť. Nenechajte umlčať hlasy mojich statočných krajanov, "dodal.
Podľa expertov je nejasné, ako bude Pahlaví ovplyvňovať protesty v ďalších dňoch a súčasné iránske opozičné hnutie zostáva bez jasného vodcu.Dynastia Pahlaví bola v Iráne pri moci od roku 1925. Šáhova rodina opustila krajinu začiatkom roku 1979, keď šiitské duchovenstvo rozdúchavalo protesty a neskôr sa chopilo moci. Žila striedavo v Egypte, Maroku, Mexiku a na Bahamách. Šáh ochorel na rakovinu a rok po islamskej revolúcii v Káhire zomrel. Podľa profesora politológie Sádeka Zíbákaláma z Teheránskej univerzity je možné, že iránske úrady zatiaľ protesty jasne a plne nepotlačili kvôli varovaniam amerického prezidenta Trumpa, ktorý pohrozil, že v prípade ďalších obetí medzi demonštrantov zasiahne.