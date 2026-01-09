Vance Európe: Berte Trumpa ohľadom Grónska vážne! Jeho poradcovia sa už stretli s vyslancami

WASHINGTON - Americký viceprezident J. D. Vance vo štvrtok odkázal európskym lídrom, aby brali vážne prezidenta Donalda Trumpa v otázke Grónska. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty potrebujú Grónsko pre svoju bezpečnosť. Biely dom v utorok deklaroval, že jednou z možností na získanie Grónska je „vždy“ využitie americkej armády. Informuje správa agentúry AFP.
„Myslím si, že moja rada pre európskych lídrov a kohokoľvek iného by bola brať prezidenta Spojených štátov vážne,“ odpovedal Vance na brífingu na otázku o Grónsku. Viceprezident USA vyjadril presvedčenie, že Dánsko a zvyšok Európy nerobia dosť pre ochranu strategicky situovaného ostrova pred ambíciami Ruska a Číny. Európskych lídrov vyzval, aby reagovali najmä na Trumpove tvrdenie, že USA potrebujú Grónsko pre „protiraketovú obranu“. AFP v tejto súvislosti napísala, že Moskva a Peking zintenzívňujú svoje vojenské aktivity v okolí ostrova a arktický ľad sa topí v dôsledku zmeny klímy.
„Takže to, čo od našich európskych priateľov žiadame, je, aby brali bezpečnosť tohto územia vážnejšie, pretože ak tak neurobia, Spojené štáty budú musieť niečo podniknúť,“ povedal Vance. „Čo to bude, nechám na prezidentovi, zatiaľ čo budeme pokračovať v diplomatických rokovaniach s našimi európskymi priateľmi a všetkými zúčastnenými na túto konkrétnu tému,“ dodal. Trump po intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN povedal, že oficiálnym stanoviskom vlády USA je, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov. Biely dom tvrdí, že Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy“ jednou z možností.
Stretnú sa
Vyslanci Dánska a Grónska v USA sa vo štvrtok stretli s predstaviteľmi Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Bieleho domu, aby prediskutovali záujem amerického prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko. Agentúru AP o tom pod podmienkou zachovania anonymity informovali dánske zdroje. Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku týkajúcu sa Grónska. Biely dom v utorok uviedol, že použitie vojenskej sily zostáva jednou zo zvažovaných možností, ako ostrov získať pod kontrolu USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však podľa amerických médií v stredu zdôraznil, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie.
Dánsky veľvyslanec Jesper Moller Sorensen a hlavný diplomatický zástupca Grónska vo Washingtone Jacob Isbosethsen tento týždeň podľa AP absolvovali niekoľko schôdzok s americkými zákonodarcami v snahe získať podporu pri presviedčaní šéfa Bieleho domu, aby ustúpil od svojich hrozieb voči Grónsku. Vo štvrtok sa tiež zišli s Trumpovými kľúčovými poradcami združenými v NSC, uviedli citované zdroje. Biely dom na žiadosť o komentár k tomuto stretnutiu nereagoval. Rubio ešte v stredu avizoval, že sa na budúci týždeň stretne so zástupcami Dánska, aby s nimi rokoval o budúcnosti Grónska. O naliehavú schôdzku ho požiadali dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a šéfka grónskej diplomacie Vivian Motzfeldtová.
Spojené štáty potrebujú Grónsko
Trump po vojenskej intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Voči vyjadreniam amerického prezidenta sa ohradili lídri Dánska, Grónska a viacerých európskych krajín, dištancovali sa od nich však aj viacerí republikánski kongresmani. Napríklad senátor za štát Utah John Curtis označil prípadné použitie vojenskej sily proti Grónsku za nevhodné a zbytočné. Republikánsky člen Snemovne reprezentantov z Nebrasky Don Bacon zase povedal, že vyjadrenia vlády USA sú škodlivé a riskujú odcudzenie spojencov z NATO.