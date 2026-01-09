Európu zasiahla búrka Goretti: Silný vietor a sneženie hlásia v Británii, prejde SEM

LONDÝN - Európu zasiahla hlboká tlaková níž Goretti, ktorá už spôsobuje silný vietor a sneženie a prinesie aj mrazivé teploty. Nepriaznivé počasie vo štvrtok postihlo juhozápad Anglicka a Wales, v noci na piatok hlásili jeho účinky aj vo Francúzsku. V najbližších dňoch meteorológovia očakávajú rozšírenie tlakovej níže do ďalších častí kontinentu vrátane Nemecka. Informuje správa agentúr AFP a AP a stanica BBC.
Britský meteorologický úrad vydal pre juhozápad Anglicka na štvrtok najvyšší stupeň výstrahy, v ktorom varoval pred silným vetrom s rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu. Taktiež vyzval ľudí, aby sa vyhýbali pobrežným oblastiam, kde sa môžu tvoriť veľké prívalové vlny. Vo Walese a na ostrove Jersey už medzičasom oznámili výpadky elektriny, uvádza BBC.
Prejde do severozápadnej Európy
Úrad tiež vydal oranžové varovanie pred silným snežením pre Wales a centrálnu a severnú časť Anglicka. Tlaková níž by mala prejsť stredným Anglickom, kde má v priebehu pár hodín napadať až 30 centimetrov snehu. Britská železničná spoločnosť National Rail tiež vyzvala ľudí, aby sa vyhli cestovaniu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Očakáva sa, že Goretti v piatok opustí britské pobrežie a následne zasiahne ďalšie časti severozápadnej Európy. V severnej časti francúzskeho departementu Manche má vietor dosiahnuť podobnú rýchlosť ako v Anglicku. Školy tam preto zostanú v piatok zatvorené.
„Zostaňte v úkryte a nikam nejazdite,“ varovala prefektúra Manche na platforme X a vyzvala svojich obyvateľov, aby si pripravili núdzové osvetlenie a zásoby pitnej vody. Podľa nemeckej meteorologickej služby (DWD) môže na severe krajiny napadnúť až 15 centimetrov snehu. Teploty môžu cez víkend v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia, uviedol pre agentúru AFP meteorológ DWD Andreas Walter.
Národná železničná spoločnosť Deutsche Bahn varovala, že v najbližších dňoch môže dôjsť k výrazným meškaniam vlakov. Niektoré nemecké oblasti vrátane Hamburgu a Brém oznámili, že školy budú v piatok zatvorené. Podľa DWD by mala tlaková níž pretrvať do soboty, pričom sneženie by malo ustáť až v pondelok. Walter povedal, že v prípade Goretti ide o výnimočný úkaz v porovnaní s poslednými niekoľkými rokmi, keďže tie boli miernejšie, čo je podľa neho „dôsledok zmeny klímy“.