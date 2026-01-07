Maďarská opozičná TISZA pre sneženie pozastavila kampaň: Chce najprv pomáhať

BUDAPEŠŤ - Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA kvôli snehovej kalamite do piatku pozastavuje svoju celoštátnu kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami. Najbližšie dni TISZA využije na poskytnutie priamej pomoci čo najväčšiemu počtu spoluobčanov. Na sociálnej sieti Facebook to v stredu oznámil predseda strany Péter Magyar.
„Najprv činy, potom slová,“ uviedol Magyar, podľa ktorého tisíce dobrovoľníkov strany už pomáhajú na stovkách miest krajiny s odpratávaním snehu, dopravou, nakupovaním a distribúciou dreva na kúrenie. Ako dodal, tisíc kubických metrov dreva ešte v priebehu tohto týždňa doručia niekoľkým rodinám v núdzi v Novohradskej stolici na severe Maďarska.
Vo videu zdieľanom na Facebooku predseda strany TISZA s lopatou v ruke počas odhŕňania snehu z autobusovej zastávky v Budapešti vyzval kandidátov na parlamentných poslancov strany TISZA a všetkých členov a priaznivcov strany, aby v najbližších dňoch pozastavili kampaň a pomohli všade tam, kde môžu.