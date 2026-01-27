Potopil sa trajekt! Filipíny nasadia potápačov pri pátraní po nezvestných osobách

MANILA - Filipínska pobrežná stráž v utorok nasadí potápačov pri pátraní po nezvestných osobách z potopeného trajektu na juhu krajiny. Doposiaľ sa podarilo zachrániť 316 osôb, najmenej 18 prišlo o život a ďalších desať je stále nezvestných, informuje správa agentúry Reuters.
Ministerstvo dopravy pozastavilo aktivity celej flotily spoločnosti Aleson Shipping, ktorá prevádzkovala aj potopené plavidlo. Ako dôvod uviedla, že táto spoločnosť bola zapletená do 32 námorných nehôd. Aleson Shipping prevádzkuje sieť medziostrovných liniek vedúcich cez Mindanao a Sulu.
Nehody sú tu časté
Loď MV Trisha Kerstin 3 sa potopila v pondelok krátko po polnoci po odchode zo Zamboangy na ceste na ostrov Jolo. Príčina nehody doposiaľ nie je známa. Na palube sa podľa pôvodných informácií nachádzalo 359 osôb, no po overení údajov sa zistilo, že ich bolo 344. Loď má kapacitu 352 ľudí. Nehody trajektov sú na Filipínach, rozkladajúcich sa na vyše 7600 ostrovoch, pomerne časté. Ich hlavnými príčinami sú nepriaznivé počasie, zlý technický stav, preplnenosť a nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných predpisov, najmä v odľahlých provinciách.