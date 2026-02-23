Bez vodičáku a nafúkal: Polícia vo Vranove nad Topľou chytila nespratného vodiča

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
VRANOV NAD TOPĽOU - Polícia obvinila 26-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vo Vranove nad Topľou ho zastavili v piatok (20. 2.), keď viedol osobné vozidlo po Mlynskej ulici napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vozidlu nesvietilo zadné brzdové svetlo.
„Podrobil sa aj dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer 1,3 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.