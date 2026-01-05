Do pátrania po zmiznutom lietadle MH370 boli nasadené aj podvodné drony

Americká britská firma Ocean Infinity v Indickom oceáne obnovila pátranie po tomto stroji, na palube ktorého bolo 239 ľudí. Na akciu trvajúcu 55 dní používa podmorské roboty aj najmodernejšie detekčné prístroje, napísala agentúra AFP.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dráma na urgente v Bratislave: Pacient a jeho príbuzní napadli lekárku a sestru! Zasahovala SBS aj polícia
Trump trucuje: Nenasadil venezuelskú opozičnú líderku na čelo krajiny! Získala nobelovku namiesto neho
Nezabudnite, že nastala veľká ZMENA: Už žiadne náhaňanie sa! Obchody môžu byť počas Troch kráľov otvorené