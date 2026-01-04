Macron a Merz reagujú na pád Madura: Francúzsko víta zvrhnutie venezuelského prezidenta, Nemecko váha s verdiktom

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyhlásil, že mierové odovzdanie moci vo Venezuele by mal viesť tamojší opozičný politik Edmundo González Urrutia. Venezuelčania môžu teraz podľa neho len „jasať“ nad zvrhnutím prezidenta Nicolása Madura zo strany USA. Britský premiér Keir Starmer na sieti X uviedol, že Spojené kráľovstvo nepovažovalo Madura za legitímneho prezidenta. Informuje o tom agentúra AFP.
Gonzáleza Urrutiu považuje venezuelská opozícia za víťaza prezidentských volieb z roku 2024. V tých podľa oficiálnych úradov zvíťazil Maduro, ktorého však americké špeciálne jednotky pri nočnej operácii zajali a letecky vyviezli z vlasti spolu s jeho manželkou. Obaja teraz smerujú do New Yorku, kde ich majú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“.
Madura podľa zdrojov stanice NBC News prepravia na letisko v oblasti New Yorku, odtiaľ vrtuľníkom do mesta na spracovanie a následne ho umiestnia do metropolitnej väznice. Pred súdom by sa mohol podľa zdrojov objaviť už v pondelok večer. V ten istý deň má podľa agentúry Reuters mimoriadne zasadnúť aj Bezpečnostná rada OSN na žiadosť Kolumbie, ktorú podporili Rusko aj Čína.
Paríž vyzýva na pokojný prechod moci
„Venezuelčania sa dnes zbavili diktatúry Nicolása Madura,“ napísal Macron na X. „Nadchádzajúci prechod musí byť pokojný, demokratický a rešpektujúci vôľu Venezuelčanov. Prajeme si, aby prezident Edmundo González Urrutia, zvolený v roku 2024, mohol tento prechod rýchlo zabezpečiť,“ dodal. Jeho príspevok zverejnil na svojej sociálnej sieti aj americký prezident Donald Trump.
Starmer uviedol, že Británia dlhodobo podporuje prechod moci vo Venezuele. Prípadná nová vláda by podľa neho mala odrážať vôľu občanov. „Madura sme považovali za nelegitímneho prezidenta a nad koncom jeho režimu sme nezronili ani slzu,“ napísal na sieti X. Zopakoval, že Británia podporuje medzinárodné právo a že jeho vláda chce nadchádzajúcich dňoch o situácii hovoriť s americkými predstaviteľmi.
Venezuelský prezident Maduro doviedol svoju krajinu k záhube
Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že zatiaľ nie je pripravený právne posúdiť americký útok na Venezuelu. Právne posúdenie americkej operácie je podľa neho zložité, povedal v sobotu po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali a letecky vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura spolu s jeho manželkou. Informuje o tom agentúra DPA.
Merz vyhlásil, že vo vzťahoch medzi štátmi musia platiť zásady medzinárodného práva. „Teraz nesmie vo Venezuele vzniknúť politická nestabilita. Je dôležité zabezpečiť riadny prechod k vláde legitimizovanej voľbami,“ povedal.
Maduro podľa slov nemeckého kancelára doviedol Venezuelu k záhube. Posledné prezidentské voľby v roku 2024 boli podľa neho zmanipulované. „Preto sme my, ako aj mnoho ďalších krajín, neuznali jeho prezidentský mandát,“ konštatoval Merz. Vo voľbách v roku 2024 podľa oficiálnych úradov zvíťazil Maduro, no venezuelská opozícia považuje za víťaza prezidentských volieb opozičného politika Edmunda Gonzáleza Urrutiu. Nemecký kancelár dodal, že Maduro zohrával problematickú úlohu v regióne s „nešťastnými spojeniami po celom svete a zapojením Venezuely do obchodovania s drogami“.
Washington hovorí o správe Venezuely
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil americký prezident Donald Trump. Ten následne vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.
Lietadlo s Madurom a jeho manželkou medzičasom pristálo v New Yorku, kde ho umiestnia do metropolitnej väznice. Oboch ich majú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“ a pred súdom by sa Maduro mal podľa médií objaviť čo najskôr.