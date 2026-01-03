Neuveríte vlastným očiam: VIDEO V byte exprimátora našli horu zlata, to nie je všetko! Šokujúci majetok z úplatkov

PEKING - Čínska nekompromisná protikorupčná kampaň opäť vyvolala silnú odozvu doma aj v zahraničí. Bývalý primátor mesta Chaj-kchou Čang Čchi bol po rozsiahlych vyšetrovaniach odsúdený na trest smrti za rozsiahlu korupciu, spreneveru verejných financií a zneužívanie moci. Verdikt potvrdzuje, že Peking uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči korupcii – a to aj na najvyšších úrovniach moci.
Keď vyšetrovatelia vstúpili do bytu Zhang Qiho, čakalo ich odhalenie, ktoré šokovalo aj skúsených príslušníkov protikorupčných orgánov. Podľa správy portálu Zamin sa v jeho rezidencii nachádzalo približne 13 500 kilogramov zlata, označovaných doslova ako „hora zlata“. Ide o jeden z najväčších zaznamenaných korupčných úlovkov v dejinách Číny, ktorý odhalil mimoriadny rozsah nelegálne nadobudnutého majetku.
Zlato a hotovosť však tvorili len časť Čang Čchiho majetku, ktorý mal v roku 2019 hodnotu 4,3 miliardy dolárov. Vyšetrovatelia skonfiškovali množstvo hotovosti, viacero luxusných nehnuteľností v Číne aj v zahraničí, ako aj zbierku drahých automobilov. Tento majetok bol budovaný systematicky počas viac než desiatich rokov jeho pôsobenia vo verejných funkciách a to z úplatkov spojených s vládnymi zákazkami a obchodmi s pozemkami a nehnuteľnosťami.
Desaťročie systematickej korupcie
Vyšetrovanie preukázalo, že Čang Čchi zneužíval svoju funkciu v rokoch 2009 až 2019. Počas tohto obdobia prijímal úplatky výmenou za schvaľovanie stavebných projektov, prideľovanie štátnych zákaziek a lukratívne pozemkové dohody.
Nešlo o ojedinelé zlyhanie, ale o dlhodobo fungujúci systém korupcie, v ktorom sa verejná moc menila na nástroj osobného zisku. Jeho konanie spôsobilo štátu rozsiahle finančné škody a výrazne narušilo dôveru verejnosti v štátne inštitúcie.
Trest smrti
Súd uznal Čang Čchiho vinným zo sprenevery verejných financií, zneužitia právomocí a závažnej korupcie. V rozsudku sa uvádza, že hrubo zradil verejnú dôveru a spôsobil štátu mimoriadne škody. Na základe týchto skutočností mu bol uložený trest smrti. Rozhodnutie je v súlade s oficiálnou líniou Komunistickej strany Číny, ktorá dlhodobo presadzuje tvrdý postup proti korupcii ako kľúčový nástroj na udržanie stability, disciplíny a legitimity moci.
Prípad Čang Čchiho patrí medzi najkontroverznejšie a najvýraznejšie protikorupčné kauzy v moderných čínskych dejinách. Slúži ako varovanie pre všetkých verejných činiteľov, že ani vysoké postavenie nezaručuje beztrestnosť.
Zároveň vyvoláva medzinárodnú diskusiu o tom, do akej miery sa môže moc prepojiť s korupciou – a aké extrémne opatrenia je štát ochotný použiť na jej potlačenie. Čína týmto prípadom vysiela jasný signál: boj proti korupcii je pre ňu nielen vnútornou prioritou, ale aj otázkou globálneho významu.