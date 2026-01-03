Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

ZÁZRAK v ohnivom PEKLE v Alpách! Uväznený mladík držal kríž... NEUVERITEĽNÉ, čo sa stalo: Šokujúce slová svedkyne

Ľudia smútia neďaleko baru Le Constellation, kde počas osláv Nového roka v Crans-Montane vo švajčiarskych Alpách vypukol ničivý požiar, ktorý si vyžiadal obete a zranenia. Zobraziť galériu (3)
Ľudia smútia neďaleko baru Le Constellation, kde počas osláv Nového roka v Crans-Montane vo švajčiarskych Alpách vypukol ničivý požiar, ktorý si vyžiadal obete a zranenia. (Zdroj: SITA/AP/Antonio Calanni)
TASR

CRANS-MONTANA - Pri ničivom požiari v švajčiarskom lyžiarskom bare v Crans-Montana zahynulo najmenej 40 ľudí a ďalších 115 sa zranilo. Napriek tomu sa stal na mieste zázrak. Mladý muž, ktorý nevedel uniknúť z horiaceho podniku, zázračne prežil po tom, čo si sadol s krucifixom v ruke, pričom plamene ho obišli. Opis svedkyne znie až neuveriteľne.

Pri katastrofálnom požiari v švajčiarskom lyžiarskom bare prežil mladý muž zázračne po tom, čo sa usadil s krucifixom v ruke, zatiaľ čo okolo neho zúrili plamene počas smrteľného inferna. Píšu o tom noviny Daily Mail. Svedkyňa Laetitia Place uviedla, že muž nebol schopný uniknúť, keď sa oheň zosilnil a východy sa stali neprístupnými. Bez možnosti úniku si sadol vnútri budovy a držal kríž, zatiaľ čo požiar pokračoval v jeho blízkosti. Plamene boli všade okolo neho, ale nedosiahli miesto, kde sedel.

"Môj priateľ nemohol von a jednoducho si sadol a držal svoj kríž v ruke," povedala Place. "Prežil, našťastie. Podarilo sa mu dostať von a rozbil okno, aby unikol. A oheň sa mu jednoducho vyhol. Oheň sa ho vôbec nedotkol," opísala neuveriteľnú udalosť.

"Chcem len poďakovať Bohu za to, že ma zachránil, a chcem ho poprosiť, aby zachránil mojich priateľov, ktorí sú nezvestní, protože je to hrozné, pretože mi chýbajú," dodala Place. "Nechcem stratiť viac ľudí, pretože som už ľudí stratila a stále ich hľadáme. Mala som taký strach - strach o seba, strach o svojich priateľov, strach o všetkých vnútri. Mám priateľov v nemocnici, mám priateľov všade," uviedla.

Novoročná katastrofa si vyžiadala najmenej 47 obetí

Požiar vypukol približne o 1:30 h miestneho času v suteréne Le Constellation, populárneho podniku nachádzajúceho sa v centre alpského mestečka Crans-Montana. Požiar, ktorý v priebehu minút zachvátil uzavretý suterénny priestor, zanechal desiatky mŕtvych, keď sa panickí návštevníci klubu snažili dostať k jedinému východu. Vyšetrovatelia teraz skúmajú, ako sa požiar šíril tak rýchle a prečo toľko ľudí nebolo schopných uniknúť.

Policajti skúmajúci príčinu nešťastia sa údajne zameriavajú na to, či suterén - ktorý mal podľa správ len jedno relatívne úzke schodisko - nebol v podstate "nešťastím, ktoré len čakalo, kedy sa stane". Mnohí z tých, ktorí zomreli, boli pravdepodobne prekonaní v tlačenici smerom k jedinému východu, keď požiar rýchlo zachvátil uzavretý priestor plný novoročných oslavujúcich. Nočný klub predtým dostal bezpečnostné hodnotenie len 6,5 z 10 na verejnej recenznej platforme, čo je detail, ktorý teraz púta pozornosť, keď vyšetrovatelia skúmajú, ako sa požiar šíril tak rýchle. Vyšetrovatelia sa budú zaoberať aj tým, či drevený nábytok vo vnútri suterénu, drevené obloženie na niektorých stenách a údajný penový izolačný materiál na strope, prispeli k šíreniu požiaru. 

Úrady uviedli, že požiar vyústil do "flashoveru", čo viedlo k jednej alebo viacerým explóziám, spôsobujúcim potenciálne okamžité vznietenie všetkých horľavých povrchov v miestnosti. Prežívajúci odvtedy opisujú desivé scény vnútri klubu, keď ľudia utrpeli popáleniny a boli prekonaní dymom.

Jeden svedok menom Gianni povedal švajčiarskemu médiu 20 Minuten, že obete utrpeli vážne popáleniny, s tvárami "úplne znetvorenými" a spálenými vlasmi. Uviedol, že mnohí boli očernení plameňmi, s odevmi pripálenými k pokožke.

Prebieha identifikácia obetí

Podnik hostil viac ako 100 ľudí v čase požiaru a má licenciu na kapacitu až 300 osôb, s ďalšími 40 na terase. Šestnásť Talianov bolo nahlásených ako nezvestných po požiari, ktorý zachvátil bar, zatiaľ čo približne tucet ďalších talianskych občanov sa lieči v nemocnici s vážnymi popáleninovými zraneniami, uviedol talianský minister zahraničných vecí.

Veliteľ polície kantónu Valais Frédéric Gisler povedal počas tlačovej konferencie, že prebieha práca na identifikácii obetí a informovaní ich rodín, pričom dodal, že komunita je "zdrvená". Prvou obeťou smrteľného novoročného požiaru bol identifikovaný 17-ročný taliansky golfový talent Emmanuele Galeppini.

Majiteľ baru trvá na tom, že dodržali bezpečnostné opatrenia

Majiteľ vyhoreného baru Le Constellation v piatkovom rozhovore pre média pripomenul, že v jeho podniku boli dodržané všetky bezpečnostné normy. Zdôraznil, že úrady za uplynulých desať rokov v bare vykonali tri inšpekcie. Píše o tom agentúra AFP. "Všetko bolo vykonané v súlade s predpismi," uviedol Jacques Moretti, ktorý je vlastníkom baru spolu s manželkou Jessicou. Obaja pochádzajú z Francúzska.

Podľa generálnej prokurátorky kantónu Valais Beatrice Pilloudovej požiar s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolali svetlice vo fľašiach od šampanského, od ktorých sa zapálil strop pokrytý protihlukovou izoláciou. "Vyšetrovanie určí, či je táto pena v súlade s normami alebo nie," uviedla prokurátorka. Pilloudová v piatok oznámila, že oboch majiteľov baru vypočuli ako svedkov. Orgánom činným v trestnom konaní poskytli informácie o dispozícii baru, podrobnosti o nedávnej rekonštrukcii a kapacite podniku.

Moretti nebol v čase vypuknutia požiaru v bare, ale v jednom z ďalších svojich podnikov. V bare bola jeho manželka, ktorá vyviazla s ľahkými zraneniami. Pre médiá prezradil, že obaja sú po nešťastí zúfalí. "Nemôžeme spať ani jesť," povedal s tým, že plne spolupracujú pri vyšetrovaní. "Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme pomohli objasniť príčiny," dodal.

