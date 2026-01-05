Tragický požiar klubu vo Švajčiarsku: Majiteľ podniku má kriminálnu minulosť! Za TOTO bol väznený

CRANS-MONTANA - Požiar v bare Le Constellation v švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana zabil desiatky ľudí vrátane detí. Kým vyšetrovatelia analyzujú príčiny nešťastia, do popredia sa dostáva aj kriminálna minulosť spolumajiteľa podniku Jacquesa Morettiho.
Silvestrovská noc v známom švajčiarskom stredisku Crans-Montana sa zmenila na tragédiu. Požiar v bare Le Constellation si vyžiadal 40 obetí na životoch a 119 zranených, pričom medzi mŕtvymi boli aj deti. Podľa vyšetrovateľov sa oheň rozšíril mimoriadne rýchlo po tom, čo hostia manipulovali so zapálenými pyrotechnickými sviečkami zasunutými do fliaš so šampanským.
Iskry sa dostali príliš blízko k stropnej konštrukcii a plamene v priebehu okamihov zachvátili celý interiér. Okolnosti vzniku požiaru potvrdila aj prokuratúra kantónu Valais. „Všetko nasvedčuje tomu, že požiar vznikol od pyrotechnických sviečok alebo bengálskych ohňov umiestnených na fľašiach šampanského, ktoré sa nachádzali príliš blízko stropu,“ uviedla prokurátorka Beatrice Pilloud.
Do popredia sa dostal majiteľ s kriminálnou minulosťou
Popri samotnej tragédii začali zahraničné médiá upozorňovať aj na osobu spolumajiteľa baru Jacquesa Morettiho. Ako píše britský denník Daily Mail, Moretti má za sebou závažnú kriminálnu minulosť vo Francúzsku.
Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu bol Moretti, pôvodom z Korziky, v roku 2005 odsúdený a uväznený v Savojsku v známej kauze súvisiacej s kupliarstvom. Rozsudok sa týkal viacerých trestných činov vrátane kupliarstva, podvodov, únosu a nezákonného zadržiavania. Informácie potvrdil aj zdroj pre francúzsku televíziu RTL.
Po odpykaní trestu Moretti Francúzsko opustil a presťahoval sa do Švajčiarska, kde sa podľa médií začal držať v ústraní. V Crans-Montane postupne vybudoval podnikateľské zázemie a prevádzkoval viacero podnikov.
Viacero prevádzok a otázniky okolo kontrol
Ako uvádza francúzsky denník Le Parisien, Moretti v stredisku vlastní tri podniky – dva bary vrátane Le Constellation a reštauráciu Le Vieux Chalet, ktorú vlani kompletne zrekonštruoval. Bar Le Constellation prevádzkoval spolu s manželkou Jessicou Morettiovou od roku 2015.
Práve manželia Morettiovci sú teraz predmetom trestného vyšetrovania švajčiarskych úradov. Vyšetrovatelia preverujú možné usmrtenie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a spôsobenie požiaru, uvádza Daily Mail. Obaja zatiaľ neboli oficiálne obvinení, zostávajú na slobode a s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracujú.
V čase požiaru sa v bare nachádzala len Jessica Morettiová, ktorá utrpela popáleniny na ruke. Jacques Moretti opakovane tvrdí, že podnik spĺňal všetky bezpečnostné normy. Fakty však vyvolávajú ďalšie otázky.
Kontroly len trikrát za desať rokov
Podľa zistení médií bol bar Le Constellation za posledných desať rokov oficiálne skontrolovaný len trikrát, hoci miestne predpisy vyžadujú každoročné kontroly objektov prístupných verejnosti alebo predstavujúcich zvýšené riziko. Tieto informácie zverejnil Daily Mail s odvolaním sa na miestne úrady.
Vyšetrovanie pokračuje a švajčiarske orgány nevylučujú, že v prípade môžu padnúť formálne obvinenia. Tragédia, ktorá otriasla Švajčiarskom, tak zatiaľ nemá definitívnu právnu bodku – a tieň minulosti majiteľa podniku jej dodáva ďalší znepokojujúci rozmer.