Vatikán vyhlásil, že sa nebude podieľať na Trumpovej Rade mieru

VATIKÁN - Vatikán sa nestane členom Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v utorok vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Informuje agentúra AFP.
Pápež Lev XIV. dostal pozvánku od amerického prezidenta ešte v januári a Parolin vtedy uviedol, že rozhodnutie si vyžaduje čas na zváženie. Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Aj keď mala pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
Kardinál Parolin povedal, že OSN riadi najzávažnejšie krízy vo svete. „Pre nás existujú niektoré kritické otázky, ktoré si, povedzme, vyžadujú riešenie,“ uviedol.„To znamená, že na medzinárodnej úrovni je to predovšetkým OSN, ktorá riadi tieto krízové situácie,“ priblížil. „Toto je jeden z bodov, na ktorých trváme,“ dodal.