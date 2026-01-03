MIMORIADNE Silné EXPLÓZIE po útoku USA: ZAJALI prezidenta s manželkou, TU sú! Trumpove plány, svet REAGUJE

CARACAS - Venezuelskou metropolou Caracas v noci na sobotu (v sobotu okolo 07.00 h SEČ) otriaslo niekoľko silných explózií sprevádzaných zvukmi pripomínajúcimi hluk vydávaný nízko letiacimi lietadlami, informovala agentúra AFP. Podľa agentúry AP výbuchov bolo najmenej sedem. V reakcii na tento vývoj prezident Nicolás Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.
- USA zaútočilo v sobotu ráno na Venezuelu. Prezident Nicolás Maduro vyhlásil v krajine výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.
- Americký prezident Donald Trump oznámil, že Maduro bol s manželkou zadržaný a letecky transportovaný z krajiny.
- Venezuela žiada o dôkaz, že sú Maduro s manželkou nažive.
- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo pre Venezuelu 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu. Slovenským občanom preto odporúča, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa v nej zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné.
Aktualizované 16:20 Spojené štáty sa aktívne zapoja do rozhodovania, kto bude viesť Venezuelu. Podľa agentúr to dnes povedal americký prezident Donald Trump v rozhovore, ktorý odvysielala stanica Fox News. Naznačil však, že od venezuelského vedenia očakáva zmenu. Uviedol, že chce pre ľudí vo Venezuele slobodu. Trump povedal, že USA nechcú, aby niekto ďalší vo Venezuele vládol podobným spôsobom ako Maduro. "Zatiaľ majú viceprezidentku," odpovedal Trump na otázku, či sa má môcť chopiť opozície. Podľa amerického prezidenta sa uvidí, či bude vládnuť čerstvá držiteľka Nobelovej ceny za mier a opozičná líderka Machadová.
Aktualizované 15:54 Americké sily, ktoré zajali Madura, utrpeli viacero zranení, ale nikto nie je mŕtvy, povedal Trump. Prezident okrem iného tiež uviedol, že Američania čakali štyri dni na lepšie počasie, ako podnikli operáciu. Tú podľa svojich slov sledoval zo svojho floridského sídla Mar-a-Lago a cítil sa pri tom, akoby by išlo o „televíznu šou“. „Keby ste videli tú rýchlosť, tú silu, bolo to úžasné,“ uviedol šéf Bieleho domu a pochválil svoj tím za „neuveriteľnú prácu“. Podľa neho by žiadna iná krajina na svete takýto krok nedokázala vykonať.
Aktualizované 15:50 Venezuelský prezident Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať. Vyhlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News. „Pôjdu do New Yorku. Vzali ich helikoptéry a mali príjemný let – som si istý, že sa im to páčilo. Ale nezabúdajte, že zabili veľa ľudí a veľa Američanov, dokonca aj ľudí vo svojej vlastnej krajine,“ povedal Trump.
Aktualizované 15:45 Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil uviedol, že Nicolás Maduro je aj naďalej prezidentom krajiny, a to napriek tomu, že ho Spojené štáty zadržali a odviedli z krajiny.„Ústava hovorí jasne: zvoleným a ústavným prezidentom je Nicolás Maduro Moros, ktorého fyzickú prítomnosť vo Venezuele musí vláda Spojených štátov okamžite obnoviť,“ povedal v štátnej televízii. Gil tiež trvá na tom, že vláda a štátne inštitúcie naďalej spravujú krajinu. „Inštitúcie pracujú na plný výkon. Naše ozbrojené sily sú nasadené, polícia tiež, verejnosť tiež. Všetci sú aktívni pri obrane vlasti a suverenity. Verte, že toto je silný štát. Ústava je pevná a robustná a umožňuje vzdorovať tejto a akejkoľvek situácii, ako sme už v histórii dokázali,“ povedal.
Aktualizované 15:42 Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová sa podľa štyroch zdrojov agentúry Reuters v súčasnosti nachádza v Rusku. Jej brat Jorge, ktorý je predsedom parlamentu, zostáva v Caracase.
Aktualizované 15:22 K americkým útokom vo Venezuele sa v sobotu popoludní vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. „Maduro nie je prezidentom Venezuely a jeho režim nie je legitímnou vládou,“ napísal Rubio na sociálnej sieti X. „Maduro je hlavou Kartelu Sĺnk, narkoteroristickej organizácie, ktorá ovládla krajinu. Je obžalovaný z pašovania drog do USA,“ uviedol šéf americkej diplomacie.
Aktualizované 15:08 Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že Spojené kráľovstvo sa „žiadnym spôsobom“ nepodieľalo na leteckých útokoch na vojenské základne vo Venezuele, ktoré viedli k zajatiu prezidenta Nicolasa Madura. Dodal, že sa chce porozprávať s Trumpom, aby sa dozvedel viac informácií, píše Daily Mail.
Aktualizované 14:59 Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha v reakcii uviedol, že Kyjev neuznával Madurovu legitimitu a podporuje právo Venezuelčanov na život v slobode. "Ukrajina dôsledne obhajuje právo národov žiť slobodne, bez diktatúry, útlaku a porušovania ľudských práv. Režim Nicolása Madura tieto zásady vo všetkých ohľadoch porušuje," napísal Sybiha na X. Dodal, že Ukrajina podobne ako ďalšie krajiny neuznala legitimitu Madura po predvlaňajších prezidentských voľbách a následnom násilí režimu proti demonštrantom. Ukrajinská diplomacia plánuje podporovať princípy medzinárodného práva a klásť dôraz na demokraciu, ľudské práva a záujmy obyvateľov Venezuely, dodal Sybiha.
Aktualizované 14:48 Americký zásah naopak privítal argentínsky prezident Javier Milei. "Sloboda postupuje. Nech žije sloboda, hergot!" okomentoval správu o amerických úderoch argentínsky prezident Javier Milei. Ten patril k najsilnejším kritikom Madura medzi juhoamerickými prezidentmi. Po predvlaňajších prezidentských voľbách vo Venezuele však Madurovo zotrvanie v úrade kritizovali aj Kolumbia a Brazília.
Aktualizované 14:45 Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva odsúdil americké údery na Venezuelu a zajatie Nicolása Madura. "Bombardovanie venezuelského územia a zajatie prezidenta sú neprijateľným prekročením línie," uviedol Lula. Podľa neho ide o extrémne nebezpečný precedens pre celé medzinárodné spoločenstvo. "Útočiť na krajiny v jasnom rozpore s medzinárodným právom je prvým krokom k svetu násilia, chaosu a nestability, kde zákon silnejšieho prevažuje nad multilateralizmus," uviedol Lula. Americký zásah podľa neho ohrozuje mier v Latinskej Amerike.
Aktualizované 14:37 Mexická vláda oznámila, že hlboko odsudzuje a odmieta vojenské akcie, aké jednostranne vykonali v posledných hodinách Spojené štáty proti cieľom vo Venezuele.
Aktualizované 14:35 Úrad kubánskeho prezidenta Miguela Díaza-Canela obvinil USA zo štátneho terorizmu proti venezuelskému ľudu. Poznamenal, že Venezuela, ktorú označil za zónu mieru, bola brutálne napadnutá.
Aktualizované 14:10 Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová potvrdila, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sa v USA postavia pred súd. Informovala, že obaja sú obžalovaní z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držby zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom. „Čoskoro budú čeliť hnevu americkej spravodlivosti na americkej pôde a na amerických súdoch,“ napísala Bondiová. Ministerka sa tiež poďakovala prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a príslušníkom amerických ozbrojených síl, ktorí sa podieľali na ich zadržaní. Kde sa Maduro a Floresová v súčasnosti nachádzajú nie je stále známe.
Aktualizované 13:01 Štátna venezuelská ropná spoločnosť Pdvsa zatiaľ nemá informácie o tom, že by americké údery poničili jej hlavné ropné zariadenia. Agentúre Reuters to povedali dva zdroje z firmy. Podľa agentúry však vážne škody zaznamenal prístav La Guaira pri Caracase. La Guaira však podľa agentúry neslúži pre operácie s ropou. Podľa informácií denníka El País údery zasiahli aj niektoré vojenské základne.
Aktualizované 12:59 Na americké útoky už reagovalo aj viacero členských štátov EÚ. Španielsko vyzvalo na deeskaláciu napätia a zdržanlivosť a ponúklo sprostredkovať dialóg medzi vládou v Caracase a Washington s cieľom dosiahnuť mierové riešenie aktuálnej krízy prostredníctvom rokovaní. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pre AFP uviedlo, že situáciu monitoruje. Berlín dodal, že zasadá vládny krízový tím a že vláda úzko spolupracuje so svojimi partnermi. V podobnom duchu sa vyjadril aj úrad talianskej premiérky Giorgii Meloniovej.
Aktualizované 12:56 Európska únia v sobotu vyzvala na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele. „EÚ opakovane vyhlásila, že Maduro nemá legitimitu, a obhajovala mierový prechod,“ napísala na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Za každých okolností sa musia dodržiavať zásady medzinárodného práva a Charta OSN. Vyzývame na zdržanlivosť,“ napísala.
Aktualizované 12:42 Venezuela v sobotu požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a chce, aby zaujala stanovisko k „zločinnej agresii spáchanej vládou USA“. V príspevku na platforme Telegram o tom informoval venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil, uviedla agentúra AFP.
Aktualizované 12:18 Americký republikánsky senátor Mike Lee podľa Reuters povedal, že mu počas telefonického rozhovoru oznámil šéf diplomacie Marco Rubio, že vo Venezuele sa teraz po Madurovom zadržaní neočakávajú ďalšie akcie. „Rubio ma informoval, že Maduro bol zatknutý americkým personálom, aby sa postavil pred súd v Spojených štátoch na základe obvinení z trestných činov,“ napísal Lee. Dodal, že Rubio mu rovnako povedal, že Madura v USA čaká súdny proces. Útoky na ciele naprieč Venezuelou sa podľa ministra uskutočnili na ochranu a obranu osôb vykonávajúcich zatykač.
Aktualizované 12:07 Vojenskú akciu USA vo Venezuele odsúdilo aj Rusko s tým, že pre takýto útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou. „Dnes ráno sa Spojené štáty dopustili aktu ozbrojenej agresie voči Venezuele. Je to hlboko znepokojujúce a odsúdeniahodné,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou AFP.
Aktualizované 12:02 Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu „dôrazne odsúdilo americký vojenský útok na Venezuelu a do očí bijúce porušenie národnej suverenity a územnej celistvosti krajiny“.
Aktualizované 12:00 Vojenský zásah Spojených štátov amerických proti Venezuele určite neprispieva k budovaniu toľko deklarovaného mieru. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti. Správy z amerického kontinentu sú podľa slov šéfa rezortu vnútra vážne, znepokojujúce a potvrdzujú, že politika silových riešení a jednostranných krokov vedie skôr k ďalšej eskalácii napätia, než k udržateľnému mieru a stabilite. „Pevne verím, že situácia sa po zadržaní venezuelského prezidenta zo strany Spojených štátov nezvrtne do otvoreného vojenského konfliktu, na ktorý by opäť doplatili obyčajní ľudia,“ uviedol Šutaj Eštok.
Aktualizované 11:51 Kolumbijský prezident Gustavo Petro medzičasom nariadil nasadenie vojenských síl na venezuelských hraniciach. Kroky Washingtonu označil za „útok na suverenitu“ Latinskej Ameriky a povedal, že budú mať za následok humanitárnu krízu.
Aktualizované 11:50 Podľa spravodajkyne televízie CNN je situácia v Caracase už viac ako dve hodiny pokojná a americké útoky ustali. „Počuli sme prelet mnohých lietadiel a vrtuľníkov, ale momentálne je v meste už dve hodiny pokoj,“ informovala.
Aktualizované 11:47 Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López po amerických útokoch nariadil rozmiestnenie vojenských síl po celej krajine. Oznámil to vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Potvrdil, že napadnuté bolo vojenské zariadenie Fort Tiuna v Caracase a zdôraznil, že krajina sa bude brániť proti prítomnosti zahraničných vojsk.
Aktualizované 11:45 Údajné zadržanie Madura už privítal zástupca amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau. „Nový úsvit pre Venezuelu! Tyran je preč. Teraz bude konečne čeliť spravodlivosti za svoje zločiny,“ napísal na sociálnej sieti X.
Aktualizované 11:24 Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu dopoludnia pre štátnu televíziu VTV priznala, že nevie, kde sa nachádza prezident Maduro. Požaduje tiež dôkazy, že venezuelská hlava štátu je stále nažive. Vyplýva to zo správy agentúry AP a televízie CNN. Americké útoky podľa nej pripravili o život viacero venezuelských predstaviteľov, vojakov aj civilistov po celej krajine. Rodríguezová podľa ústavy prevezme kompetencie prezidenta v prípade, že „nie je schopný plniť svoje povinnosti“.
Aktualizované 11:05 Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino podľa agentúry Reuters povedal, že krajina sa bude prítomnosti cudzích vojakov brániť. Poznamenal, že americké údery zasiahli civilné oblasti a že krajina teraz zhromažďuje informácie o zabitých a zranených.
Aktualizované 10:57 Zdroj televízie CBS News tvrdí, že Madura zajali v sobotu v ranných hodinách príslušníci špeciálnych síl americkej americkej armády Delta. Rovnaká jednotka sa v roku 2019 podieľala aj na operácii, pri ktorej bol zabitý vodca teroristickej organizácie Islamský štát Abú Bakr Bagdádí.
Aktualizované 10:39 Venezuelský prezident Nicolás Maduro bol s manželkou zadržaný a letecky transportovaný z krajiny. Na sociálnej sieti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň potvrdil americké údery vo Venezuele. "Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej lídrovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol, spolu so svojou manželkou, zadržaný a letecky transportovaný z krajiny," napísal Trump. Dodal, že operácia bola v zhode s americkým právom. Trump ohlásil tlačovú konferenciu vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago, ktorá sa uskutoční o 11.00 h miestneho času (17.00 h SEČ).
Aktualizované 09:40 Americké médiá v sobotu informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas, ku ktorým došlo v noci na sobotu, je armáda Spojených štátov. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP. Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl.
Caracasom otriasli explózie
V sobotu skoro ráno bolo v Caracase počuť nízko letiace lietadlá a zvuky pripomínajúce výbuchy. Na sociálnych sieťach kolujú zábery rozsiahlych požiarov a stĺpov dymu. Presné miesto explózií, ku ktorým zrejme došlo na juhu a východe hlavného mesta, však nateraz nie je možné určiť. Podľa očitých svedkov bolo výbuchy počuť aj na letisku a v prístave v Caracase. V južnej časti metropoly, v oblasti neďaleko veľkej vojenskej základne, došlo k výpadku prúdu.
K týmto explóziám došlo v čase, keď americký prezident Donald Trump, ktorý do Karibiku vyslal americkú flotilu, naznačil možnosť pozemných útokov proti Venezuele a vyhlásil, že dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura sú „zrátané“.
Trump obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Venezuela medzičasom v piatok deklarovala, že je otvorená rokovaniam o dohode so Spojenými štátmi o boji proti obchodovaniu s narkotikami. Maduro tvrdí, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktorú patria k najväčším na svete.
Maduro vyhlásil výnimočný stav
Venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes v krajine vyhlásil výnimočný stav. Podľa agentúry Reuters to uviedla venezuelská vláda, ktorá obvinila Spojené štáty z útokov na vojenské a civilné ciele vo viacerých venezuelských štátoch. Venezuelská vláda vyzvala na mobilizáciu všetkých sociálnych a politických síl.
Spravodajkyňa stanice CBS News v Bielom dome na sieti X napísala, že americký prezident Donald Trump nariadil útoky vo Venezuele vrátane vojenských cieľov, oficiálne vyjadrenie ale americká vláda doteraz neurobila. Pentagón pri žiadostiach o komentár najnovšieho vývoja novinárov odkázal na Biely dom.
Možné americké údery naznačujú rozhodnutie amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), ktorý podľa AP ešte pred explóziami v Caracase zakázal kvôli "pokračujúcej vojenskej aktivite" komerčné lety vo venezuelskom vzdušnom priestore.
Venezuelská vláda, ktorá vyzvala všetky sociálne a politické sily na aktiváciu mobilizačných plánov, informovala o útokoch nielen v Caracase, ale aj v štátoch Miranda, Aragua a La Guaira. Madurova vláda tiež vo vyhlásení uviedla, že odmieta vojenskú agresiu Spojených štátov a že Američania neuspejú v snahe pripraviť Venezuelu o zdroje.
Agentúra AFP informovala, že kolumbijský prezident Gustavo Petro už medzičasom odsúdil útok na Caracas a Venezuelu. Na svojom účte na sieti X napísal, že Venezuelu „ostreľujú raketami“. Petro tiež vyzval Organizáciu Spojených národov a Organizáciu amerických štátov (OAŠ), aby okamžite zvolali svoje mimoriadne zasadnutia.
Útoky USA sa objavili aj vlani
Spojené štáty presunuli do karibskej oblasti najväčšiu flotilu vojenských lodí a vojakov za niekoľko desaťročí a od septembra tam americká armáda útočí na plavidlá, ktoré podľa nej pašujú drogy. Okrem Karibského mora podnikla aj údery na lode plávajúce vo východnej oblasti Tichého oceánu.
Skôr tento týždeň kolumbijský prezident Gustavo Petro uviedol, že Spojené štáty vo venezuelskom prístavnom meste Maracaibo bombardovali fabriku slúžiacu zrejme na produkciu kokaínu. Maduro útok jednoznačne nepotvrdil, USA oznámili zásah "prístavnej oblasti".
Trump útoky ospravedlňuje tým, že Spojené štáty sú podľa neho v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie. Maduro podľa USA stojí na čele obchodu s drogami a Washington ho po predvlaňajších voľbách, v ktorých sa domáhala víťazstva opozície a režim nezverejnil konečné výsledky, neuznáva za prezidenta. Trump Madura opakovane vyzval, aby sa vzdal úradu.