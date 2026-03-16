Od e-žiadosti až po úľavu od bolesti

Kúpeľná liečba je špičkový, rokmi overený doplnkový spôsob liečby rôznych ochorení. Pravidelný nárok na ňu majú všetci pacienti trpiaci chronickými ochoreniami a ľudia po úrazoch či operáciách do uplynutia indikácie. Prečo sa oplatí urobiť pár jednoduchých krokov k tomu, aby ste sa na 21 alebo 28 dní mohli oddať rýdzej sile prírody?

Vychutnať si benefity kúpeľnej liečby nie je zložité. Možnosť zastaviť sa, zhlboka sa nadýchnuť a odovzdať svoje telo do rúk odborníkov a sily prírody je darom, ktorého máme na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami hojnosť.

S pomocou svojho špecialistu alebo obvodného lekára si stačí len vybrať kúpele podľa indikačnej skupiny, do ktorej sa pacienti radia podľa diagnózy. Stále máte veľa otázok? Dobrou správou je, že cesta za zdravím je dnes jednoduchšia, modernejšia a vďaka aktuálnym benefitom aj mimoriadne výhodná. Práve teraz totiž v Piešťanoch získate doplatky na ubytovanie a stravu pri kúpeľnej liečbe schválenej poisťovňou so zľavou 20 %. Špičková starostlivosť na jedinom Kúpeľnom ostrove na Slovensku sa tak stáva dostupnejšou ako kedykoľvek predtým.

Krátky sprievodca

Cesta ku kúpeľnému pobytu hradenému z poistného začína, ako sme spomenuli, u vášho všeobecného lekára alebo u špecialistu, ktorý vyplní Návrh na kúpeľnú starostlivosť. V súčasnosti je už štandardom elektronická žiadosť, ktorú lekár odošle priamo do vašej poisťovne. Vďaka tomuto kroku sa síce zákonná lehota na vybavenie žiadosti neskracuje – stále zostáva 30-dňová, ale v praxi sú poisťovne schopné schváliť pobyt už do dvoch týždňov. Poisťovňa klientov podľa diagnózy zaradí do jednej z dvoch kategórií:

  • skupina A (Komplexná liečba s hradenou stravou aj ubytovaním) – vy hradíte len zákonný poplatok 1,70 €/deň a mestskú daň,
  • skupina B (Príspevková liečba s preplatenými procedúrami) – stravu a ubytovanie si hradíte sami.

Práve tu je teraz možné využiť jedinečnú šancu ušetriť na poplatkoch za ubytovanie a stravu spomínaných 20 % na Kúpeľnom ostrove v hoteloch Ensana.

V roku 2026 už poistenci v oboch indikačných skupinách disponujú plnou slobodou pri výbere kúpeľov zo zmluvných partnerov poisťovne. V minulosti poisťovne určovali miesto pobytu direktívne, dnes posielajú zoznam zariadení a ubytovacích kapacít podľa indikácie. Tak si pacienti môžu lepšie manažovať svoju liečbu a vybrať si zariadenie aj ubytovanie podľa svojej preferencie. V Piešťanoch, ktoré sú svetovým unikátom najmä vďaka sírnemu bahnu a termálnej vode, sa lieči najmä pohybové ústrojenstvo – reumatoidná artritída, stavy po úrazoch a operáciách kĺbov a degeneratívne ochorenia chrbtice. Ďalším okruhom ochorení, ktoré sa v Piešťanoch liečia, sú nervové ochorenia a stavy po mozgových príhodách. Exkluzívnou novinkou je pobyt Parkinson Spa Recovery – revolučný neuro-rehabilitačný program pre pacientov s Parkinsonovou chorobou. Využíva kombináciu bahenných zábalov, špeciálnych cvičení a stravy typu „brain-food“, ktoré preukázateľne zmierňujú príznaky tohto chronického neurodegeneratívneho ochorenia.

Takto sa vám bude žiť na Kúpeľnom ostrove

Tí, ktorí ešte kúpele nezažili, sa zvyknú obávať prísneho nemocničného režimu. Realita v sieti Ensana je však iná – dlhoročné skúsenosti a priazeň hostí sú dôkazom toho, že práve komfort a pohoda sú jedným z kľúčov k dobrým výsledkom kúpeľnej liečby. Určité pravidlá však existujú, sú však v prospech pacienta, aby z pobytu získal maximum:

  • Diagnostika – po príchode vás čaká vstupná lekárska prehliadka. Kúpeľná lekárka s vami podrobne rozoberie váš zdravotný stav a zostaví individuálny liečebný plán. Ten presne určí váš denný harmonogram – kedy pôjdete do Zrkadliska, kedy vás bude čakať masáž a kedy bahenný zábal – všetko podľa toho, aké procedúry sa vzhľadom na váš stav a diagnózu budú odborníkovi javiť ako najprospešnejšie.
  • Príjemný kolotoč procedúr – každý deň vás budú čakať 2 až 4 procedúry. Tie piešťanské sú legendárne vďaka svojej sile a hĺbke pôsobenia – a, samozrejme, aj vďaka fascinujúcemu prostrediu. K obľúbeným patria Bahnisko a Zrkadlisko, po ktorých nasleduje suchý zábal. Ponorenie do teplej vody alebo do vody s bahnom doslova „premaže“ vaše kĺby a uvoľní svaly.
  • Individuálna fyzioterapia pod vedením skúsených fyzioterapeutov vás vráti k správnym pohybovým návykom alebo vám pomôže naučiť sa pohybovým vzorcom, ktoré vám pomôžu hýbať sa správne aj doma. Súčasťou vašej kúpeľnej liečby budú aj moderné metódy, ako elektroliečba, magnetoterapia či laserová terapia.

Gastro a váš čas

Stravovanie v Kúpeľoch Piešťany sa riadi viacerými zásadami – nehovoríme o žiadnych extrémoch, skôr o stravovaní, ktoré vám bude dávať zmysel. Koncept Fit&Healthy pozostáva z prirodzených princípov zdravého stravovania, zo sezónnych, čerstvých surovín a z kombinácií, ktoré vás nezaťažia. Cieľom je synergické pôsobenie všetkého, čo Kúpeľný ostrov ponúka. K tomu okrem stravy a procedúr neodmysliteľne patria aj prechádzky v čarovnom Kúpeľnom parku, kávička v jednej z kaviarní či relax v bazénoch, ale aj kultúrne podujatia a ponuky spoločenského vyžitia priamo v piešťanských hoteloch.

Kde sa ubytovať?

Pre poistencov sú na Kúpeľnom ostrove k dispozícii dva ikonické hotely, ktoré sú priamo prepojené s Balnea Health Spa – najväčším balneocentrom v strednej Európe. To znamená, že na procedúry prejdete „suchou nohou“ v župane, hoci aj priamo z izby. Tento benefit priameho prepojenia si vychutnáte, ak sa ubytujete v hoteli Esplanade alebo Splendid.

Hotel Esplanade je ako stvorený pre tých, ktorí si chcú užiť moderný dizajn a nádych luxusu. Ponúka špičkový vodný a saunový svet, zrekonštruované izby kategórie Premium a prvotriednu gastronómiu s otvorenou kuchyňou. Hotel Splendid je zas obľúbenou stálicou, ktorú hostia vyhľadávajú pre rodinnú atmosféru a vynikajúci pomer ceny a kvality. Vonkajší a vnútorný bazén s neobmedzeným vstupom je pri hoteloch na Kúpeľnom ostrove samozrejmosťou.

Odchádzate spokojní

Kúpeľný pobyt na tomto čarovnom mieste nekončí len zbalením kufrov. Okrem zlepšeného zdravotného stavu si hostia z Piešťan odnášajú aj množstvo kultúrnych zážitkov z tematických večerov, nové priateľstvá a nové návyky, ktoré im pomôžu starať sa o svoje zdravie lepšie aj doma. Výstupnú lekársku správu pripraví pre každého hosťa, ktorý ukončuje svoj pobyt, kúpeľná lekárka. Jej súčasťou sú aj odporúčania na stravovanie, cvičenie doma a aj návrh, kedy je vhodné kúpeľný pobyt zopakovať.

Ak ste kúpele doteraz vnímali ako „dovolenku“, nemusíte svoj postoj k nim meniť. Je to svojím spôsobom dovolenka, ale s nenapodobiteľnou pridanou hodnotou. Aktuálne môžete využiť zľavu na doplatky za kúpeľný pobyt hradený z poistného až do výšky 20%. Lekár vám pomôže so žiadosťou a my s výberom termínu a konkrétneho hotela.

Viac o pobytoch a kúpeľnej liečbe sa dočítate na ensanahotels.com/sk.

- reklamná správa -

