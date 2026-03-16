Šéf PPA a minister sa pustili do mimovládky: Čepka vraj pranierovali na nákupe a na oslave, prišlo OSPRAVEDLNENIE!

BRATISLAVA - Generálny riaditeľ Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) Marek Čepko odmietol tvrdenia známej Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých mal v minulosti získať dotáciu pre rodinnú farmu napriek porušeniu pravidiel verejného obstarávania. Označil ich za nepravdivé a zdôraznil, že z projektu napokon nezískal ani euro. Celá kauza nabrala spád po tom, čo sa Čepko posťažoval, ako mu to zasiahlo do súkromného života a prišlo napokon aj ospravedlnenie.
VIDEO Tlačová konferencia Mareka Čepka a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča:
Ako uviedol v pondelok, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky mu síce v roku 2021 schválilo príspevok takmer 113-tisíc eur na zavedenie inovatívnych technológií, no od zmluvy neskôr odstúpil.
"V roku 2021 som mal schválený projekt z ministerstva hospodárstva. Bol som poľnohospodár a v roku 2023 som sa dohodol s ministerstvom hospodárstva na odstúpení od zmluvy od tohto projektu," uviedol Čepko.
Podľa jeho slov bola komunikácia s rezortom v tom čase mimoriadne komplikovaná, a preto projekt nakoniec nerealizoval. Z toho dôvodu podľa neho neprebehlo ani žiadne verejné obstarávanie.
"Nezrealizoval som žiadne verejné obstarávanie, teda som ho ani nemohol porušiť a nedostal som žiadne peniaze," zdôraznil. Dodal, že túto skutočnosť mu ministerstvo hospodárstva potvrdilo aj písomne. Sám vraj nevedel, ako má reagovať na otázky nadácie, ktorá sa s ním chcela spojiť. "Neveril som, že niekto dokáže spliesť takýto príbeh," argumentoval Čepko svoje mlčanie.
Žiada ospravedlnenie, prišlo ku konfrontácii na oslave a na nákupoch, šéf PPA hovorí o žalobe
Čepko zároveň zdôraznil, že počas pôsobenia na čele PPA nemá žiadnu kauzu. "Ak ju náhodou budem mať, môžete ma pranierovať, budem prvý, ktorý bude niesť zodpovednosť. Nenechám si však poškodzovať svoje meno," povedal.
Čepko má na nadáciu ťažké srdce aj preto, že mu tento konkrétny článok vraj zasiahol do súkromného života. Prvý moment prišiel na nákupoch, kde si ho vraj zobral bokom neznámy muž. "Bol som tam s mojimi deťmi. Tento pán sa ma pýtal, či ja som ten podvodník, ktorý mal porušenie vo verejnom obstarávaní," popísal Čepko prvý moment. "Zároveň na rodinnej oslave si ma zobrala na bok moja teta a spýtala sa ma, 'čo som to porobil'. Zdá sa vám toto v poriadku? Zdá sa vám toto, ako objektívna žurnalistika? Prekročili ste všetky červené čiary," oznámil riaditeľ agroagentúry.
Od nadácie aj médií preto žiada verejné ospravedlnenie. Zároveň avizoval, že bude požadovať nemajetkovú ujmu vo výške 30-tisíc eur. "A v prípade, ak budem úspešný, tak venujem tieto peniaze na charitu," dodal. Ospravedlnenie už o pár minút skutočne prišlo.
Nadácia priznala chybu
Samotná Nadácia Zastavme korupciu medzičasom priznala, že v článku z 5. marca uverejnila nesprávne informácie a text skutočne stiahla tak, ako to popísal minister.
"Dňa 5. marca sme publikovali článok s názvom “Šéf štátnej agroagentúry pri vlastnej dotácii nerešpektoval pravidlá obstarávania”, ktorý obsahoval nesprávne tvrdenia. Okamžite po tom, ako sme sami zistili, že prišlo k chybe, sme tento článok stiahli. Publikovaný bol približne dve hodiny. Za túto chybu sa pánovi Čepkovi ospravedlňujeme," uviedla nadácia.
Priestor na reakciu mal, bránia sa
"Pánovi Čepkovi sme pred publikovaním článku poskytli priestor na vyjadrenie, tak ako to robíme vždy. Pán Čepko túto možnosť nevyužil. Neupozornil nás na nesprávne informácie, s ktorými pracujeme a nežiadal ani opravu. Namiesto toho po troch týždňoch zorganizoval tlačovú konferenciu s ministrom Takáčom," uviedla organizácia.
Takúto chybu sme urobili prvýkrát, vyhlásila organizácia
"Každý týždeň publikujeme desiatky našich zistení. Takúto chybu sme urobili prvý raz, priznávame si ju a úprimne nás mrzí. Rovnako nás mrzí aj fakt, že túto situáciu využijú politici, ktorí o našej organizácii pravidelne šíria nepravdivé tvrdenia. S tým rozdielom, že oni to robia úmyselne a pokračujú v tom, aj keď na klamstvá upozorníme," dodala nadácia.