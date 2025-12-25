Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Za víťaza prezidentských volieb v Hondurase bol vyhlásený Nasry Asfura

Nasry Asfura
Nasry Asfura (Zdroj: SITA/AP Photo/Moises Castillo)
TEGUCIGALPA - Prezidentské voľby v Hondurase vyhral Nasry Asfura, ktorého podporoval aj americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvolala na vyhlásenie volebnej komisie. Oznámením mena víťaza volieb sa skončilo niekoľkotýždňové sčítavanie hlasov, ktoré postupne podkopávalo dôveryhodnosť volebného systému tejto stredoamerickej krajiny.

Asfura z konzervatívnej Národnej strany získal v hlasovaní z 30. novembra spolu 40,27 percenta hlasov. Tesne tak porazil štvornásobného kandidáta Salvadora Nasrallu z Liberálnej strany, ktorý skončil druhý s 39,39 percentami hlasov. Ich pozície boli počas niekoľkotýždňového sčítavania hlasov prakticky vyrovnané. Asfura je bývalým primátorom hlavného mesta Tegucigalpa. V predvolebnej kampani sa prezentoval ako pragmatický politik, pričom poukazoval na infraštruktúrne projekty v hlavnom meste. Trump tohto 67-ročného konzervatívca podporil len niekoľko dní pred voľbami - vyhlásil, že ide o jediného honduraského kandidáta, s ktorým by americká administratíva spolupracovala.

Nasralla trvá na tom, že voľby boli zmanipulované, a len niekoľko hodín pred oznámením oficiálnych výsledkov vyzval na prepočítanie všetkých hlasov. V utorok večer sa Nasralla v príspevku na sieti X obrátil na Trumpa a upozornil ho, že kandidát, ktorého podporil v Hondurase, „je spoluzodpovedný za umlčanie hlasov našich občanov. Ak je skutočne hodný vašej podpory, ak má čisté ruky a nemá sa čoho báť, prečo nedovolí, aby bol započítaný každý hlas?“

Varovanie Trampovej administratívy

Nasralla i ďalší Asfurovi odporcovia tvrdia, že Trumpova podpora na poslednú chvíľu bola aktom zasahovania do volieb, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvnil výsledok hlasovania. Honduras bol viac než tri týždne v politickom vákuu. Vzhľadom na vážnosť situácie generálny tajomník Organizácie amerických štátov Albert Rambin v pondelok vyzval honduraské úrady, aby do 30. decembra dokončili sčítanie hlasov.

Trumpova administratíva varovala, že akékoľvek pokusy o marenie alebo zdržiavanie volebného procesu budú mať „následky“. Pre úradujúcu prezidentku Xiomaru Castrovú znamenali voľby politické zúčtovanie. Do funkcie bola zvolená v roku 2021 so sľubom obmedziť násilie a vykoreniť korupciu. Patrila medzi skupinu progresívnych lídrov v Latinskej Amerike, ktorí boli pred piatimi rokmi zvolení vďaka posolstvu nádeje na zmenu. Títo lídri sú však teraz vytláčaní z politiky, pretože nedokázali naplniť svoju víziu. Castrová minulý týždeň vyhlásila, že akceptuje výsledky volieb, hoci tvrdila, že Trumpove kroky počas volieb predstavovali „volebný prevrat“.

