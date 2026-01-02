MIMORIADNE Útok nožom v českom obchodnom centre! Evakuácia, hlásia zranených

HRADEC KRÁLOVÉ - V kráľovskom obchodnom centre Futurum dnes popoludní muž napadol a zranil nožom dvoch ľudí. Policajti centrum evakuovali a po páchateľovi pátrali, onedlho potom ho zadržali vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové.
Česká server Novinky uviedol, že incident medzi cudzincami sa odohral na druhom poschodí v nechtovom štúdiu. "Krátko po 17:00 sme prijali niekoľko oznámení o mužovi, ktorý sa mal pohybovať s chladnou zbraňou v obchodnom centre a mal zaútočiť na dve osoby, ktoré zranil," povedala policajná hovorkyňa Andrea Muzikantová. Na miesto okamžite vyrazila polícia. "Muža, ktorý zodpovedal popisu, sme zadržali vo fakultnej nemocnici. Informáciu o tom, že sa tam nachádza, sme získali od jednej zo zranených osôb," dodala hovorkyňa. Podľa aktu.cz išlo o vietnamsky hovoriaceho muža, ktorý mal sečnú zbraň.
"Útočníka sme zadržali vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové. Stále platí, náš pôvodný apel - rešpektujte pokyny kolegov predovšetkým v nákupnom centre a nemocnici," oznámila polícia na sieti X pred 18.30 h. Napadnutý muž podľa záchrannej služby utrpel vážne bodné zranenia a jedna žena bola zranená ľahko. "V súčasnosti nemáme informácie o tom, že by hrozilo ďalšie nebezpečenstvo," uvádza polícia.
Záchranári na miesto vyslali deväť výjazdových tímov. "Jeden muž utrpel poranenie trupu a hornej končatiny, žena ľahké rezné poranenie ucha," priblížili krajskí záchranári. Oboch previezli do hradeckej fakultnej nemocnice. Na mieste bolo aj šesť jednotiek hasičov, ktorí asistovali polícii pri evakuácii obchodného centra. Ľuďom, ktorí museli budovu opustiť, poskytli zázemie v dvoch autobusoch a vozidlách hasičov.
Polícia dodáva, že na sociálnych sieťach sa objavujú informácie o údajnom útoku v ďalšom nákupnom centre v Hradci Králové (bližšie nešpecifikovaný Albert). "V súčasnosti tieto informácie preverujeme, ale informácie o žiadnom ďalšom útoku nemáme," uvádza polícia.