Polícia obvinila 19-ročného Prešovčana! Šoféroval pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
PREŠOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 19-ročného Prešovčana. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v utorok (30. 12.) dve hodiny po polnoci v obci Torysa autom zišiel mimo vozovku a narazil do kovového zábradlia.
„Policajná hliadka mladého muža podrobila kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,7 promile. Pri dopravnej nehode vznikla majetková škoda približne 2500 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.