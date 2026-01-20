Drucker obhajuje zmeny v školách: Žiaci podľa neho nemajú problém s prístupom k informáciám z rady školy

BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nevidí problém, že žiak bude mať prístup k informáciám z rady školy. Povedal to novinárom v utorok v reakcii na otázku týkajúcu sa zavedenia povinnosti mať v rade školy aj zástupcu žiakov. Zároveň podotkol, že rada nemá veľa rozhodujúcich právomocí, skôr prerokúva.
„Nevidíme v tom problém, aby takéto informácie, ktoré sa prerokúvali, nemohli mať zástupcovia napríklad školských parlamentov,“ uviedol minister. Rada školy podľa neho rozhoduje iba o súhlasoch na mimoškolské aktivity. Zároveň ju tvorí desať až 11 členov v závislosti od školy. „Takže určite to nie je ani žiadny rozhodujúci hlas, je to skôr informačná báza,“ doplnil Drucker.
archívne video
Pripomenul, že povinnosť sa týka iba plnoorganizovaných základných škôl, teda deväťročných. V neplnoorganizovaných školách žiak v rade školy nemá byť zastúpený. Členom rady školy má byť od januára tohto roka aj predseda školského parlamentu alebo jeden spoločný zvolený zástupca žiakov. Tento orgán zároveň stratil kompetenciu výberu na obsadenie funkcie riaditeľa školy.