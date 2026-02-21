Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

MIMORIADNE Juhozápad Slovenska zasiahlo ZEMETRASENIE! V Bratislave cítili ľudia silné OTRASY

BRATISLAVA - Slovensko zasiahlo zemetrasenie.

Centrum otrasov malo byť v blízkosti Šamorína. Podľa prvotných informácií na stránke emsc-csem išlo o zemetrasenie s magnitúdou 4,5, neskôr tento údaj upravili na 4,3. Došlo k nemu približne o 13:44 miestneho času. Ohnisko otrasov sa nachádzalo v hĺbke 13 kilometrov. Od Šamirína sa malo nachádzať 2 kilometre, od Bratislavy 21 kilometrov. 

Do redakcie sa nám ozvali viacerí obyvatelia okolia Bratislavy, ktorí pocítili silné otrasy. Na sociálnych sieťach pribúdajú príspevky, v ktorých ľudia opisujú, kdde všade silné otrasy cítili. najviac zasiahnutá je oblasť Šamorína a priľahlé obce. Ľudia však informujú, že citeľné otrasy cítili aj v Sládkovičove, Trnave či Nových Zámkoch. 

Ľudia opisujú, že cítili, ako sa pod nimi trasie stolička, videli ako sa im trasie postel či stôl. Mnohí cítili, ako sa im silno trasie dom. Podľa prvotných informácií však otrasy škody nespôsobili. Ľudia opisujú najmä nepríjemní pocit, niektorí hovoria aj o tlakovej vlne. 

Článok aktualizujeme.

 

