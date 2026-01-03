Švajčiarska polícia identifikovala prvé štyri obete silvestrovského požiaru v Crans-Montane

ŽENEVA - Polícia švajčiarskeho kantónu Valais identifikovala telá prvých štyroch obetí požiaru, ku ktorému došlo počas silvestrovskej noci v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Formálne identifikovaných je už aj 113 zo 119 zranených, uviedol v sobotu veliteľ polície Frédéric Gisler pre spravodajský web BFM. Väčšina hostí v bare boli tínedžeri a mladí dospelí.
Požiar si celkovo vyžiadal 40 obetí. Prvými identifikovanými sú dve švajčiarske občianky vo veku 21 a 16 rokov a dvaja Švajčiari vo veku 18 a 16 rokov. Identifikácia obetí je podľa riaditeľa nemocnice Hôpital du Valais v Sione Érica Bonvina zložitá a bude zdĺhavá pre charakter zranení, ktoré často znemožňujú vizuálne potvrdenie totožnosti. Väčšina zranených totiž utrpela rozsiahle a závažné popáleniny. Vedúca centra pre popáleniny v detskej nemocnici v Zürichu, Kathrin Neuhausová uviedla, že niektorí z jej pacientov utrpeli popáleniny na viac než 70 percentách tela vrátane pľúc, a mnohí si poškodili dýchacie cesty vdýchnutím dymu.
Pacienti sú hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Švajčiarsku, ako aj v Taliansku, Francúzsku, Nemecku a Belgicku. Dva dni po tragédii obyvatelia a návštevníci strediska Crans-Montana v sobotu prichádzali pred bar Le Constellation, kde položili kvety a zapálili sviečky na počesť obetí. Pietna spomienka v mestečku sa uskutoční v piatok 9. januára. Požiar v bare spôsobili zrejme prskavky vo fľašiach šampanského. Na sociálnych sieťach sú videozábery na čašníčku, ktorá takéto fľaše drží sediac na ramenách svojho kolegu. Od prskaviek sa rýchlo vznietil izolačný materiál v strope.
Nebezpečné iskry
Vedúci protipožiarnej služby pre verejné zariadenia David Audisio v rozhovore pre televíziu France 3 upozornil, že používanie takýchto prskaviek či sviečok musí byť prísne regulované, pretože iskry dosahujú teploty dostatočné na zapálenie horľavých materiálov, ako sú závesné stropy či zvuková izolácia. Tieto materiály sú často nasýtené chemikáliami, ktoré pri horení uvoľňujú vysoko toxické plyny, ako kyanovodík, kyselinu sírovú, oxid uhoľnatý či oxid siričitý, ktoré môžu spôsobiť rýchlu smrť pri vdýchnutí. Polícia už vypočula majiteľa baru Jacqua Morettiho i prevádzkarov baru ako svedkov. Moretti pre denník La Tribune Genève potvrdil, že bar bol v priebehu desiatich rokov skontrolovaný trikrát a všetko bolo podľa predpisov. Nateraz neboli vznesené žiadne obvinenia.